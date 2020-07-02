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В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар
Пожарные локализовали возгорание в заброшенном здании в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону, происшествия

В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар

21:44 02.07.2020
298
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в заброшенном здании в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
Одноэтажное заброшенное здание на улице Большая Садовая, 1 в районе железнодорожного вокзала загорелось в четверг вечером. Пожару был присвоен второй ранг.
"В 21.26 пожар локализован на площади 150 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.
Огонь тушат 16 единиц техники и 65 человек.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростов-на-ДонуПроисшествия
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