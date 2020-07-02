https://ria.ru/20200702/1573818265.html
В Москве рассказали, как формируются цены на тесты к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы разъяснил, как формируется цена на тест по антителам к COVID-19 для работодателей. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:38
2020-07-02T23:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1400x0_80_0_0_404e6c4693ae84f892a7fdfe09252105.jpg
https://ria.ru/20200702/1573773087.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1400x0_80_0_0_404e6c4693ae84f892a7fdfe09252105.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e0a9c8ab37f1b9bae4c5f276dd0075b8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_267:0:2315:2048_1400x0_80_0_0_d7d4168a2a670ab4e9b201c133e62da2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Департамент здравоохранения Москвы
разъяснил, как формируется цена на тест по антителам к COVID-19 для работодателей.
Согласно указу мэра Москвы, работодатели, в том числе и индивидуальные предприниматели, должны обеспечить тестирование сотрудников на антитела к COVID-19
.
"Что касается формирования цены, то в рамках государственно-частного партнерства само исследование осуществляется полностью за счет средств города. Цена на забор биоматериала для проведения ИФА теста (кровь на наличие иммуноглобулинов M и G) устанавливается медицинскими организациями самостоятельно на основании приказа Департамента здравоохранения Москвы от 2011 года о порядке установления платы за оказание гражданам и юридическим лицам медицинских услуг", — говорится в сообщении на сайте департамента.
Добавляется, что итоговая цена образуется исходя из амортизации на использование медоборудования, закупки материалов для исследования и прочих издержек. При этом стоимость аналогичного тестирования в частных клиниках выше, чем в случае оплаты забора крови в городской поликлинике и бесплатного исследования в городских лабораториях, отметили в депздраве.
При этом в Москве проводится эксперимент, и в рамках государственно-частного партнерства по тестированию работников на антитела к коронавирусной инфекции работодатель организует только забор крови, а город — ее бесплатное исследование, добавляет ведомство. Получить платную услугу по забору крови работодатель может как в городских поликлиниках, так и в частных клиниках, участвующих в эксперименте (их список опубликован на сайте).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.