В Москве рассказали, как формируются цены на тесты к COVID-19

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Департамент здравоохранения Департамент здравоохранения Москвы разъяснил, как формируется цена на тест по антителам к COVID-19 для работодателей.

Согласно указу мэра Москвы, работодатели, в том числе и индивидуальные предприниматели, должны обеспечить тестирование сотрудников на антитела к COVID-19

"Что касается формирования цены, то в рамках государственно-частного партнерства само исследование осуществляется полностью за счет средств города. Цена на забор биоматериала для проведения ИФА теста (кровь на наличие иммуноглобулинов M и G) устанавливается медицинскими организациями самостоятельно на основании приказа Департамента здравоохранения Москвы от 2011 года о порядке установления платы за оказание гражданам и юридическим лицам медицинских услуг", — говорится в сообщении на сайте департамента.

Добавляется, что итоговая цена образуется исходя из амортизации на использование медоборудования, закупки материалов для исследования и прочих издержек. При этом стоимость аналогичного тестирования в частных клиниках выше, чем в случае оплаты забора крови в городской поликлинике и бесплатного исследования в городских лабораториях, отметили в депздраве.

При этом в Москве проводится эксперимент, и в рамках государственно-частного партнерства по тестированию работников на антитела к коронавирусной инфекции работодатель организует только забор крови, а город — ее бесплатное исследование, добавляет ведомство. Получить платную услугу по забору крови работодатель может как в городских поликлиниках, так и в частных клиниках, участвующих в эксперименте (их список опубликован на сайте).