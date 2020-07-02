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В Москве рассказали, как формируются цены на тесты к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы разъяснил, как формируется цена на тест по антителам к COVID-19 для работодателей. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:52
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве рассказали, как формируются цены на тесты к COVID-19

21:38 02.07.2020 (обновлено: 23:52 02.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы разъяснил, как формируется цена на тест по антителам к COVID-19 для работодателей.
Согласно указу мэра Москвы, работодатели, в том числе и индивидуальные предприниматели, должны обеспечить тестирование сотрудников на антитела к COVID-19.
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"Что касается формирования цены, то в рамках государственно-частного партнерства само исследование осуществляется полностью за счет средств города. Цена на забор биоматериала для проведения ИФА теста (кровь на наличие иммуноглобулинов M и G) устанавливается медицинскими организациями самостоятельно на основании приказа Департамента здравоохранения Москвы от 2011 года о порядке установления платы за оказание гражданам и юридическим лицам медицинских услуг", — говорится в сообщении на сайте департамента.
Добавляется, что итоговая цена образуется исходя из амортизации на использование медоборудования, закупки материалов для исследования и прочих издержек. При этом стоимость аналогичного тестирования в частных клиниках выше, чем в случае оплаты забора крови в городской поликлинике и бесплатного исследования в городских лабораториях, отметили в депздраве.
При этом в Москве проводится эксперимент, и в рамках государственно-частного партнерства по тестированию работников на антитела к коронавирусной инфекции работодатель организует только забор крови, а город — ее бесплатное исследование, добавляет ведомство. Получить платную услугу по забору крови работодатель может как в городских поликлиниках, так и в частных клиниках, участвующих в эксперименте (их список опубликован на сайте).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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