Израиль вернулся к политике ограничений из-за коронавируса

"В начале недели у нас было около 450 заболевших в сутки, сейчас почти 1000. С воскресенья до сегодняшнего дня число ежедневно выявляемых больных удвоилось. Число тяжелобольных тоже растет. Мы вынуждены вернуться к политике ограничений, чтобы сдержать этот рост", — заявил премьер-министр.