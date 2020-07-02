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Израиль вернулся к политике ограничений из-за коронавируса
Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, биньямин нетаньяху, израиль, в мире

Израиль вернулся к политике ограничений из-за коронавируса

21:30 02.07.2020 (обновлено: 23:52 02.07.2020)
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© AP Photo / Mahmoud IlleanОртодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн — РИА Новости. Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении, которое транслировали израильские телеканалы.
"В начале недели у нас было около 450 заболевших в сутки, сейчас почти 1000. С воскресенья до сегодняшнего дня число ежедневно выявляемых больных удвоилось. Число тяжелобольных тоже растет. Мы вынуждены вернуться к политике ограничений, чтобы сдержать этот рост", — заявил премьер-министр.
Нетаньяху сообщил о том, что заседавший ранее кабинет министров по борьбе с распространением коронавируса принял решение об ограничении числа участников массовых мероприятий. "В барах, клубах, залах торжеств могут собираться до 50 человек, дома — до 20 человек", — пояснил премьер-министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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