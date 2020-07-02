https://ria.ru/20200702/1573817960.html
МГИК опроверг информацию о вбросе бюллетеней в Войковском районе
Мосгоризбирком опроверг информацию о вбросе бюллетеней на участке Войковского района столицы. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:24
2020-07-02T21:24
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
общество
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https://ria.ru/20200702/1573792269.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/95940/80/959408082_0:317:3072:2045_1400x0_80_0_0_b4f6f7c373b74465cf0fb00e2d391d4a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосгоризбирком, конституция рф, москва, общество