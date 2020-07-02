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МГИК опроверг информацию о вбросе бюллетеней в Войковском районе
Мосгоризбирком опроверг информацию о вбросе бюллетеней на участке Войковского района столицы. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:24
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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мосгоризбирком, конституция рф, москва, общество

МГИК опроверг информацию о вбросе бюллетеней в Войковском районе

21:24 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком опроверг информацию о вбросе бюллетеней на участке Войковского района столицы.
Ранее в Telegram-канале "Открытые медиа" появилась публикация с видео, на кадрах которого запечатлена якобы фальсификация бюллетеней. В публикации утверждается, что в 5.00 на пустом участке женщина перекладывает бюллетени из принесенной ею коробки в сейф-пакет. Утверждается, что это видео с камер наблюдения на УИК №3437 Войковского района.
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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"По полученной информации, голосование на УИК №3437 завершилось в 20.00. Итоговый протокол был подписан в 2.37 и в 6.04 введен в систему ГАС "Выборы". Размещенное видео, снятое в 6.23, представляет собой упаковку председателем УИК в крафт-мешки документации УИК для последующей сдачи в ТИК", - сообщает Мосгоризбирком в Telegram.
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