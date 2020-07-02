МГИК опроверг информацию о вбросе бюллетеней в Войковском районе

Ранее в Telegram-канале "Открытые медиа" появилась публикация с видео, на кадрах которого запечатлена якобы фальсификация бюллетеней. В публикации утверждается, что в 5.00 на пустом участке женщина перекладывает бюллетени из принесенной ею коробки в сейф-пакет. Утверждается, что это видео с камер наблюдения на УИК №3437 Войковского района.

"По полученной информации, голосование на УИК №3437 завершилось в 20.00. Итоговый протокол был подписан в 2.37 и в 6.04 введен в систему ГАС "Выборы". Размещенное видео, снятое в 6.23, представляет собой упаковку председателем УИК в крафт-мешки документации УИК для последующей сдачи в ТИК", - сообщает Мосгоризбирком в Telegram.