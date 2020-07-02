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Захарова ответила на заявления о "сговоре" России с талибами
Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:25
россия
мария захарова
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, мария захарова, афганистан, талибан, сша, в мире

Захарова ответила на заявления о "сговоре" России с талибами

21:17 02.07.2020 (обновлено: 22:25 02.07.2020)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Я абсолютно согласна с оценкой, что это блокбастер. Лучшие голливудские режиссеры работают в сфере обслуживания, мне кажется, политической кампании в США", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Кабул
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NYT назвала посредника в "сговоре" России и талибов
По мнению дипломата, в преддверии выборов президента США американские политики пытаются "давить на все кнопки".
"Фарс, фальшивка, очередной вброс, который был осуществлен, возможно, американскими спецслужбами. <...> Может быть, это гибридная история. Такая грубая фальшивка", — подчеркнула она.
Также Захарова напомнила, что Москва уже опровергла все обвинения в свой адрес.

Обвинения в "сговоре"

Ранее газета New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств журналисты не предоставили.
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В Госдуме прокомментировали обвинения в сговоре России с талибами
Более того, чуть позже Washington Post опубликовала еще одну заметку на эту же тему, где говорилось, что несколько американских военнослужащих были убиты в Афганистане из-за "сговора" Москвы с талибами. После этого сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет США, предусматривающие введение ограничительных мер против российских властей и лично Владимира Путина.
После публикации этого материала российское посольство в Вашингтоне сообщило, что из-за этой лживой статьи в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими". Информацию об угрозах дипломаты передали в правоохранительные органы США и Госдеп. В МИД назвали материал New York Times фальшивкой.
Аналогичное мнение выразили и в Белом доме. Дональд Трамп назвал статью "заказухой". Он считает, что историю о сговоре России с талибами выдумали, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. Кроме того, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американские спецслужбы не могут подтвердить эти обвинения.
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1 июля, 15:43
Трамп рассказал, зачем выдумали историю о "сговоре" России с талибами
15361038187
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