Захарова ответила на заявления о "сговоре" России с талибами

"Фарс, фальшивка, очередной вброс, который был осуществлен, возможно, американскими спецслужбами. <...> Может быть, это гибридная история. Такая грубая фальшивка", — подчеркнула она.

Также Захарова напомнила, что Москва уже опровергла все обвинения в свой адрес.

Обвинения в "сговоре"

Аналогичное мнение выразили и в Белом доме. Дональд Трамп назвал статью "заказухой". Он считает, что историю о сговоре России с талибами выдумали, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. Кроме того, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американские спецслужбы не могут подтвердить эти обвинения.