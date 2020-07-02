Лукашенко поздравил Путина с одобрением россиянами поправок в Конституцию

"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина в связи с одобрением предложенных им поправок в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в поздравлении отмечается, что это "стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами" деятельности Путина на посту главы государства. Лукашенко отметил, что своими голосами россияне выразили солидарность с современным курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства, сохранение традиционных ценностей и исторической правды.

По словам Лукашенко, итоги голосования убедительно свидетельствуют о признании заслуг президента России и его способности консолидировать нацию "в столь непростой и ответственный период".

Он также выразил убеждение, что и в дальнейшем Белоруссия и Россия будут являться стратегическими союзниками, развивающими взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов.