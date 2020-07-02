https://ria.ru/20200702/1573817749.html
Лукашенко поздравил Путина с одобрением россиянами поправок в Конституцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина в связи с одобрением гражданами предложенных им поправок в Конституцию... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:11
2020-07-02T21:11
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
МИНСК, 2 июл - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
поздравил российского лидера Владимира Путина
в связи с одобрением гражданами предложенных им поправок в Конституцию РФ, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина в связи с одобрением предложенных им поправок в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, в поздравлении отмечается, что это "стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами" деятельности Путина на посту главы государства. Лукашенко отметил, что своими голосами россияне выразили солидарность с современным курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства, сохранение традиционных ценностей и исторической правды.
По словам Лукашенко, итоги голосования убедительно свидетельствуют о признании заслуг президента России и его способности консолидировать нацию "в столь непростой и ответственный период".
Он также выразил убеждение, что и в дальнейшем Белоруссия и Россия будут являться стратегическими союзниками, развивающими взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса
в стране. Позже Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - могли принять участие в дистанционном голосовании, оно проходило с 25 по 30 июня.