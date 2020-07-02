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Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране". РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:53
россия
александр лукашенко
минск
белоруссия
украина
в мире
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https://ria.ru/20200628/1573597935.html
Никогда такой мысли даже не было. И вообще какая зависть? Дедушка здоров?)))
133
В стране внутренних войск в 4 раза больше чем вооружённых сил( и все 26 лет его правления он вечно впаривает про то что мы на войне и нас хотят все захватить
120
56
россия
минск
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573458847_0:192:2595:1652_1400x0_80_0_0_1eabb3bf2c9130ababa691311c431305.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, минск, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам

21:05 02.07.2020 (обновлено: 21:53 02.07.2020)
15722
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, глава государства напомнил, что скоро в Белоруссии пройдут президентские выборы. Лукашенко отметил, что отдал этой стране свои лучшие годы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 19:20
Лукашенко заявил о страхе России "потерять" Белоруссию
"Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн", — сказал он.
По мнению Лукашенко, каждый житель Белоруссии может выйти на улицу в любое время суток, ничего не опасаясь.
"Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", — заявил он.
Также президент отметил, что среди старшего и среднего поколений белорусов основная масса людей "правильно оценивают ситуацию в стране".
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
28 июня, 22:41Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
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Обсудить 56
РоссияАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Никогда такой мысли даже не было. И вообще какая зависть? Дедушка здоров?)))
2 июля, 21:13
Рома М
1051510111
В стране внутренних войск в 4 раза больше чем вооружённых сил( и все 26 лет его правления он вечно впаривает про то что мы на войне и нас хотят все захватить
2 июля, 21:13
Александр В
901031214
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