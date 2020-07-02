Минфин более чем вдвое увеличит заимствования в 2020 году

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минфин увеличит объем заимствований в 2020 году более чем вдвое - с 2,3 триллиона рублей до пяти триллионов, заявил замминистра Владимир Колычев

При этом чистая сумма привлечения (размещение минус расходы на обслуживание долга) в бюджете на 2020 год закладывалась в 1,7 триллиона рублей.

Что будет в 2021 году

Колычев отметил, что в 2021 году объем заимствований также вырастет, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, но эти займы будут существенно меньше, чем в текущем году.

Изначально на следующий год закладывалось 1,7-1,8 триллиона нетто заимствований, но из-за падения уровня доходов от продажи нефти и газа он вырастет. Замминистра затруднился назвать точную сумму, на которую вырастет объем заимствований.

По его словам, это станет понятно ближе к сентябрю.

Почему не тратят деньги ФНБ

Колычев заявил, что Минфин не хочет тратить средства Фонда национального благосостояния, так как видит риски, в том числе для стабильности рубля.

"Я уж не говорю о том, что высокие цены на нефть никто не гарантирует, и ФНБ нужен для финансирования текущих расходов бюджета в условиях низких цен", - сказал замминистра.