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Минфин более чем вдвое увеличит заимствования в 2020 году
Минфин увеличит объем заимствований в 2020 году более чем вдвое - с 2,3 триллиона рублей до пяти триллионов, заявил замминистра Владимир Колычев. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:05
2020-07-02T21:05
владимир колычев
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир колычев, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минфин
увеличит объем заимствований в 2020 году более чем вдвое - с 2,3 триллиона рублей до пяти триллионов, заявил замминистра Владимир Колычев
.
При этом чистая сумма привлечения (размещение минус расходы на обслуживание долга) в бюджете на 2020 год закладывалась в 1,7 триллиона рублей.
Что будет в 2021 году
Колычев отметил, что в 2021 году объем заимствований также вырастет, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, но эти займы будут существенно меньше, чем в текущем году.
Изначально на следующий год закладывалось 1,7-1,8 триллиона нетто заимствований, но из-за падения уровня доходов от продажи нефти и газа он вырастет. Замминистра затруднился назвать точную сумму, на которую вырастет объем заимствований.
По его словам, это станет понятно ближе к сентябрю.
Почему не тратят деньги ФНБ
Колычев заявил, что Минфин не хочет тратить средства Фонда национального благосостояния, так как видит риски, в том числе для стабильности рубля.
"Я уж не говорю о том, что высокие цены на нефть никто не гарантирует, и ФНБ нужен для финансирования текущих расходов бюджета в условиях низких цен", - сказал замминистра.
Объем фонда на 1 июня составлял 12,161 триллиона рублей.