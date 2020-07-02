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Минфин более чем вдвое увеличит заимствования в 2020 году
Минфин увеличит объем заимствований в 2020 году более чем вдвое - с 2,3 триллиона рублей до пяти триллионов, заявил замминистра Владимир Колычев. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:05
владимир колычев
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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владимир колычев, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин более чем вдвое увеличит заимствования в 2020 году

21:05 02.07.2020
2228
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минфин увеличит объем заимствований в 2020 году более чем вдвое - с 2,3 триллиона рублей до пяти триллионов, заявил замминистра Владимир Колычев.
При этом чистая сумма привлечения (размещение минус расходы на обслуживание долга) в бюджете на 2020 год закладывалась в 1,7 триллиона рублей.
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Что будет в 2021 году

Колычев отметил, что в 2021 году объем заимствований также вырастет, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, но эти займы будут существенно меньше, чем в текущем году.
Изначально на следующий год закладывалось 1,7-1,8 триллиона нетто заимствований, но из-за падения уровня доходов от продажи нефти и газа он вырастет. Замминистра затруднился назвать точную сумму, на которую вырастет объем заимствований.
По его словам, это станет понятно ближе к сентябрю.
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Почему не тратят деньги ФНБ

Колычев заявил, что Минфин не хочет тратить средства Фонда национального благосостояния, так как видит риски, в том числе для стабильности рубля.
"Я уж не говорю о том, что высокие цены на нефть никто не гарантирует, и ФНБ нужен для финансирования текущих расходов бюджета в условиях низких цен", - сказал замминистра.
Объем фонда на 1 июня составлял 12,161 триллиона рублей.
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Владимир КолычевМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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