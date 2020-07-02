Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 20 городам

Президент напомнил, что во время войны предприятия в этих городах беспрерывно обеспечивали выпуск военной и гражданской продукции. Их заслуги были отмечены наградами и переходящими Красными знаменами Государственного комитета обороны. Кроме того, документы свидетельствуют о личном мужестве и трудовом героизме местных жителей.