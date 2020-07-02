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Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 20 городам
Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 российским населенным пунктам. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:24
россия
владимир путин
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россия, владимир путин, общество

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 20 городам

21:00 02.07.2020 (обновлено: 22:24 02.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 российским населенным пунктам.
Этого звания удостоятся Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.
Президент напомнил, что во время войны предприятия в этих городах беспрерывно обеспечивали выпуск военной и гражданской продукции. Их заслуги были отмечены наградами и переходящими Красными знаменами Государственного комитета обороны. Кроме того, документы свидетельствуют о личном мужестве и трудовом героизме местных жителей.
В этих городах установят стелу с изображением их гербов и текстом указа о присвоении звания. На 1 Мая, День Победы и День города там будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.
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