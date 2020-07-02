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Глава администрации президента Боливии заразился коронавирусом
Глава президентской администрации Боливии Йерко Нуньес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает издание El Deber. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:56
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здоровье - общество
боливия
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коронавирус covid-19, жанин аньес, коронавирусы, здоровье - общество, боливия, в мире

Глава администрации президента Боливии заразился коронавирусом

20:56 02.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава президентской администрации Боливии Йерко Нуньес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает издание El Deber.
Как отмечает газета, данную информацию подтвердила министр здравоохранения Эйди Рока. По ее словам, состояние Нуньеса стабильное, он находится на изоляции.
"Правительство президента Жанин Аньес сообщает, что глава президентской администрации Йерко Нуньес сдал положительный тест на COVID-19", - сказала Рока.
Он изолировался еще во вторник после контакта с инфицированным человеком. В четверг стали известны результаты его теста.
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Глава минздрава также отметила, что с момента объявления чрезвычайного положения и карантина в стране из-за коронавируса глава администрации президента, наряду с другими членами кабинета, "возглавил борьбу с пандемией, перемещаясь в различные регионы страны, обеспечивая доставку гуманитарной помощи боливийским семьям".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жанин АньесКоронавирусыЗдоровье - ОбществоБоливияВ мире
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