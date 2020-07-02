https://ria.ru/20200702/1573817393.html
Глава администрации президента Боливии заразился коронавирусом
Глава президентской администрации Боливии Йерко Нуньес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает издание El Deber. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:56
2020-07-02T20:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жанин аньес
коронавирусы
здоровье - общество
боливия
в мире
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, жанин аньес, коронавирусы, здоровье - общество, боливия, в мире