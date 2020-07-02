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Распространение нового коронавируса
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В России более 6,6 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 6,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 88 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В России более 6,6 тысячи военных вылечились от коронавируса

20:31 02.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Свыше 6,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 88 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 88 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6650 человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 750.
На 2 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1316 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 208 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны, составляет 684 человека.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Вчера, 17:15Распространение нового коронавируса
Герасимов обсудил с главой военного комитета НАТО борьбу с коронавирусом
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1359 пациентам, из них 233 человека - гражданские жители. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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