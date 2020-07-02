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США и ЛНА обсудили демобилизацию ополчения в Ливии
Правительство США и представители Ливийской национальной армии (ЛНА) провели 1 июля виртуальную встречу для обсуждения вопроса о демобилизации ополченцев в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:30
халифа хафтар
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халифа хафтар, ливия, сша, в мире

США и ЛНА обсудили демобилизацию ополчения в Ливии

20:30 02.07.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Правительство США и представители Ливийской национальной армии (ЛНА) провели 1 июля виртуальную встречу для обсуждения вопроса о демобилизации ополченцев в Ливии, сообщает пресс-служба госдепартамента.
"Ситуация в районе боевых действий и прогресс в переговорах "5+5" при содействии ООН создали новую возможность и императив для решения вопросов, связанных с ополченцами по всей Ливии. В соответствии с политикой активного нейтралитета США по Ливии эта встреча следует за контактом США по вопросу ополченцев с представителями Правительства национального единства на прошлой неделе", - говорится в сообщении ведомства.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
1 июля, 03:40
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Вопрос об ополчении стал актуальным после выступления президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, оказывающего политическую поддержку главе ЛНА Халифе Хафтару, который заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Вице-председатель Верховного совета племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик сообщил РИА Новости, что ливийские племена начали мобилизацию своих сил еще до того, как египетский президент заявил о готовности помочь им.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Боец оппозиции с флагом Ливии
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