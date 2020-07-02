США и ЛНА обсудили демобилизацию ополчения в Ливии

"Ситуация в районе боевых действий и прогресс в переговорах "5+5" при содействии ООН создали новую возможность и императив для решения вопросов, связанных с ополченцами по всей Ливии. В соответствии с политикой активного нейтралитета США по Ливии эта встреча следует за контактом США по вопросу ополченцев с представителями Правительства национального единства на прошлой неделе", - говорится в сообщении ведомства.