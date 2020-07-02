Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы , который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова

В декабре Кузьминский суд приговорил его к 10 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 30 миллионов рублей. Суд также лишил его классного чина "государственный советник 3 класса" и на 10 лет запретил занимать определенные должности.

"Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского районного суда города Москвы в отношении Куксина М.А, направил дело на новое рассмотрение в районный суд", - сказала собеседница агентства. Кроме того, суд изменил меру пресечения обвиняемому и отпустил его под подписку о невыезде.