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Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:26
московский городской суд
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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московский городской суд, москва, происшествия

Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

20:26 02.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
В декабре Кузьминский суд приговорил его к 10 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 30 миллионов рублей. Суд также лишил его классного чина "государственный советник 3 класса" и на 10 лет запретил занимать определенные должности.
"Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского районного суда города Москвы в отношении Куксина М.А, направил дело на новое рассмотрение в районный суд", - сказала собеседница агентства. Кроме того, суд изменил меру пресечения обвиняемому и отпустил его под подписку о невыезде.
Следствие обвинило Куксина в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозило до 15 лет заключения со штрафом в 70 раз превышающим сумму взятки. Арестован он был в июле 2018 года.
Наручники
1 июля, 23:14
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