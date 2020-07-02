В Пензенской области восемь человек пойдут под суд за кражу нефти

САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Группа из восьми человек предстанет перед судом в Городищенском районе Пензенской области по обвинению в хищении нефти из магистрального трубопровода, сообщило в четверг областное управление Группа из восьми человек предстанет перед судом в Городищенском районе Пензенской области по обвинению в хищении нефти из магистрального трубопровода, сообщило в четверг областное управление СК РФ . Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что поврежденный трубопровод принадлежит компании " Транснефть ".

По данным следствия, не позднее сентября 2018 года житель поселка Чаадаевка 1983 года рождения задумал хищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода в Городищенском районе, для чего привлек знакомого предпринимателя, а также еще шестерых соучастников в возрасте от 34 до 57 лет с распределением роли каждого, начиная от залива и хранения топлива до его реализации. Обвиняемый сделал несанкционированную врезку в нефтепровод и провел полиэтиленовую трубу в сторону леса для дальнейшего хищения топлива.

Следователи установили, что впоследствии группа с сентября 2018 года по июнь 2019 года с использованием врезки незаконно похитили свыше 10 тонн дизельного топлива, которое планировали продать на АЗС придорожного комплекса в городе Кузнецке, но сразу после разгрузки нефтепродуктов соучастников задержали сотрудники правоохранительных органов, а топливо изъяли.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению восьмерых соучастников… В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются по статьям УК РФ "Кража из нефтепродуктопровода, совершенная группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере" и "Повреждение магистрального трубопровода". Им грозит до шести лет лишения свободы.

Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что это дело связано с хищением из магистрального трубопровода компании "Транснефть".