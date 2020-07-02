В Пензенской области восемь человек пойдут под суд за кражу нефти

САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Группа из восьми человек предстанет перед судом в Городищенском районе Пензенской области по обвинению в хищении нефти из магистрального трубопровода, сообщило в четверг областное управление СК РФ. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что поврежденный трубопровод принадлежит компании "Транснефть".
По данным следствия, не позднее сентября 2018 года житель поселка Чаадаевка 1983 года рождения задумал хищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода в Городищенском районе, для чего привлек знакомого предпринимателя, а также еще шестерых соучастников в возрасте от 34 до 57 лет с распределением роли каждого, начиная от залива и хранения топлива до его реализации. Обвиняемый сделал несанкционированную врезку в нефтепровод и провел полиэтиленовую трубу в сторону леса для дальнейшего хищения топлива.
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Следователи установили, что впоследствии группа с сентября 2018 года по июнь 2019 года с использованием врезки незаконно похитили свыше 10 тонн дизельного топлива, которое планировали продать на АЗС придорожного комплекса в городе Кузнецке, но сразу после разгрузки нефтепродуктов соучастников задержали сотрудники правоохранительных органов, а топливо изъяли.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению восьмерых соучастников… В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются по статьям УК РФ "Кража из нефтепродуктопровода, совершенная группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере" и "Повреждение магистрального трубопровода". Им грозит до шести лет лишения свободы.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что это дело связано с хищением из магистрального трубопровода компании "Транснефть".
Ранее в четверг "Транснефть" сообщала, что в селе Богословка Пензенского района Пензенской области правоохранительные органы задержали другую группу подозреваемых в хищении нефти из магистрального трубопровода Куйбышев – Унеча-2. До этого во вторник компания информировала, что в самой Пензе была задержана еще одна группа - похитителей дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Уфа – Западное направление.
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