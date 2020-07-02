Суд продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Воронцова

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить Воронцову меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц, до 6 августа 2020 года", - огласила решение судья Галина Таланина.

Поддерживая собственное ходатайство, следователь указал, что при более мягкой мере пресечения Воронцов может продолжить заниматься преступной деятельностью или угрожать свидетелям по делу. За месяц следствие планирует не только продолжить собирать доказательства по делу и проводить очные ставки, но и "выявить остальных администраторов паблика, которые скрываются под псевдонимами".

Сам Воронцов, находясь в "аквариуме" суда в кроссовках без шнурков, рассказал, что уголовное дело является надуманным, а с потерпевшим - бывшим полицейским - он и вовсе поддерживал дружеские отношения.

"Мы с Курбановым несколько лет по-дружески общались, он поздравлял меня с днем рождения, даже просил помочь ему обжаловать через суд его увольнение… Спустя 3 года (после событий, из-за которых было возбуждено дело - ред.) он говорит о том, что боится меня, просит взять его под государственную защиту. Из-за слов этого вруна я уже два месяца сижу в СИЗО", - сообщил обвиняемый. Он попросил суд отклонить ходатайство следствия и обойтись более мягкой мерой пресечения – домашним арестом или запретом определенных действий.

Защита мужчины обращала внимание суда на состояние здоровья Воронцова и его несовершеннолетней дочери. Подчеркивалось, что обыск и задержание в доме мужчины проводились "жестко, на глазах ребенка". Адвокаты даже просили суд приобщить результаты психологической экспертизы 4-летнего ребенка.

Московская полиция завела на Воронцова четыре уголовных дела по статьям "Вымогательство" (статья 163 УК РФ) и "Незаконный оборот порнографических материалов" (статья 242 УК РФ). Впоследствии для проведения предварительного расследования они были переданы в ГСУСК России по Москве.

Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, требовал 300 тысяч рублей, и чьи обнаженные фото якобы затем опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины: следование утверждает, что у одной Воронцов вымогал 30 тысяч рублей за непубликацию "откровенного" видео, а фото "порнографического характера" второй разместил в сети.

В начале мая этого года "омбудсмена" отправили в СИЗО до 6 июля. Вину во вменяемых преступлениях он не признает, считая уголовное преследование "расправой за его деятельность".

По эпизоду о распространении порнографии также был задержан помощник "омбудсмена" по паблику Игорь Худяков . Правоохранители привезли его из Вологды в Москву, после чего арестовали на два месяца.