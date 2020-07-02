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Суд продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Воронцова
Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:23
владимир воронцов (омбудсмен полиции)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир воронцов (омбудсмен полиции), москва, происшествия

Суд продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Воронцова

20:23 02.07.2020
418
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить Воронцову меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц, до 6 августа 2020 года", - огласила решение судья Галина Таланина.
Клавиатура компьютера
25 мая, 17:51
Модератор "Омбудсмена полиции" рассказала о работе на Воронцова
Поддерживая собственное ходатайство, следователь указал, что при более мягкой мере пресечения Воронцов может продолжить заниматься преступной деятельностью или угрожать свидетелям по делу. За месяц следствие планирует не только продолжить собирать доказательства по делу и проводить очные ставки, но и "выявить остальных администраторов паблика, которые скрываются под псевдонимами".
Сам Воронцов, находясь в "аквариуме" суда в кроссовках без шнурков, рассказал, что уголовное дело является надуманным, а с потерпевшим - бывшим полицейским - он и вовсе поддерживал дружеские отношения.
"Мы с Курбановым несколько лет по-дружески общались, он поздравлял меня с днем рождения, даже просил помочь ему обжаловать через суд его увольнение… Спустя 3 года (после событий, из-за которых было возбуждено дело - ред.) он говорит о том, что боится меня, просит взять его под государственную защиту. Из-за слов этого вруна я уже два месяца сижу в СИЗО", - сообщил обвиняемый. Он попросил суд отклонить ходатайство следствия и обойтись более мягкой мерой пресечения – домашним арестом или запретом определенных действий.
Защита мужчины обращала внимание суда на состояние здоровья Воронцова и его несовершеннолетней дочери. Подчеркивалось, что обыск и задержание в доме мужчины проводились "жестко, на глазах ребенка". Адвокаты даже просили суд приобщить результаты психологической экспертизы 4-летнего ребенка.
Сотрудник полиции
23 мая, 17:38
Основателя "Омбудсмена полиции" заподозрили в распространении порнографии
Московская полиция завела на Воронцова четыре уголовных дела по статьям "Вымогательство" (статья 163 УК РФ) и "Незаконный оборот порнографических материалов" (статья 242 УК РФ). Впоследствии для проведения предварительного расследования они были переданы в ГСУСК России по Москве.
Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, требовал 300 тысяч рублей, и чьи обнаженные фото якобы затем опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины: следование утверждает, что у одной Воронцов вымогал 30 тысяч рублей за непубликацию "откровенного" видео, а фото "порнографического характера" второй разместил в сети.
В начале мая этого года "омбудсмена" отправили в СИЗО до 6 июля. Вину во вменяемых преступлениях он не признает, считая уголовное преследование "расправой за его деятельность".
По эпизоду о распространении порнографии также был задержан помощник "омбудсмена" по паблику Игорь Худяков. Правоохранители привезли его из Вологды в Москву, после чего арестовали на два месяца.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще около 180 тысяч.
Кадры задержания Владимира Воронцова
7 мая, 11:36
Появилось видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции"
1600004
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Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)МоскваПроисшествия
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