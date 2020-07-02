В Израиле задержали палестинца, планировавшего теракт

"Около Иерусалима на контрольно-пропускном пункте Каландия сотрудники службы безопасности остановили мужчину, который вел себя подозрительно. Когда сотрудники подошли к подозреваемому, он бросил на пол нож", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.