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В Израиле задержали палестинца, планировавшего теракт
Полиция Израиля сообщила, что на контрольно-пропускном пункте Каландия под Иерусалимом задержан палестинец с ножом, который планировал теракт. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:17
иерусалим
израиль
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иерусалим, израиль, в мире

В Израиле задержали палестинца, планировавшего теракт

20:17 02.07.2020
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл - РИА Новости. Полиция Израиля сообщила, что на контрольно-пропускном пункте Каландия под Иерусалимом задержан палестинец с ножом, который планировал теракт.
"Около Иерусалима на контрольно-пропускном пункте Каландия сотрудники службы безопасности остановили мужчину, который вел себя подозрительно. Когда сотрудники подошли к подозреваемому, он бросил на пол нож", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Подозреваемого немедленно арестовали и допросили. "Было подтверждено, что он планировал совершить террористический акт на контрольно-пропускном пункте", - сообщила полиция.
В районе КПП усилены меры безопасности.
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