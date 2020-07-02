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СК проверит видео с ребенком, разнимающим с ножом пьяную пару
Свердловские следователи начали проверку после публикации видеоролика с дракой пьяной пары, происходящей при пытавшемся разнять их с ножом в руках ребенке,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:00
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия

СК проверит видео с ребенком, разнимающим с ножом пьяную пару

19:59 02.07.2020 (обновлено: 20:00 02.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку после публикации видеоролика с дракой пьяной пары, происходящей при пытавшемся разнять их с ножом в руках ребенке, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее в соцсетях появился ролик, на котором пьяный мужчина избивает женщину при маленькой девочке, которая пытается защитить мать. В один момент плачущий ребенок берет в руки нож, но снимавший видео человек заставляет его бросить и угрожает отдать органам опеки. Как сообщают пользователи, кадры были сделаны в Екатеринбурге.
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По данным следствия, девочка была поставлена в условия, угрожающие ее физическому и психическому здоровью. Проверка начата на предмет истязаний и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
"В ходе проверки сотрудниками СКР самым тщательным образом выясняются не только все обстоятельства конфликта между взрослыми гражданами, но и условия, в которых воспитывается малолетний ребенок. Кроме того, будет устанавливаться, проверялись ли ранее органами системы профилактики эти условия, принимались ли какие-то меры по недопущению негативных последствий для ребенка", - говорится в сообщении.
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