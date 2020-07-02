СК проверит видео с ребенком, разнимающим с ножом пьяную пару

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку после публикации видеоролика с дракой пьяной пары, происходящей при пытавшемся разнять их с ножом в руках ребенке, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее в соцсетях появился ролик, на котором пьяный мужчина избивает женщину при маленькой девочке, которая пытается защитить мать. В один момент плачущий ребенок берет в руки нож, но снимавший видео человек заставляет его бросить и угрожает отдать органам опеки. Как сообщают пользователи, кадры были сделаны в Екатеринбурге.
По данным следствия, девочка была поставлена в условия, угрожающие ее физическому и психическому здоровью. Проверка начата на предмет истязаний и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
"В ходе проверки сотрудниками СКР самым тщательным образом выясняются не только все обстоятельства конфликта между взрослыми гражданами, но и условия, в которых воспитывается малолетний ребенок. Кроме того, будет устанавливаться, проверялись ли ранее органами системы профилактики эти условия, принимались ли какие-то меры по недопущению негативных последствий для ребенка", - говорится в сообщении.