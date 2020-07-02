СК проверит видео с ребенком, разнимающим с ножом пьяную пару

По данным следствия, девочка была поставлена в условия, угрожающие ее физическому и психическому здоровью. Проверка начата на предмет истязаний и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

"В ходе проверки сотрудниками СКР самым тщательным образом выясняются не только все обстоятельства конфликта между взрослыми гражданами, но и условия, в которых воспитывается малолетний ребенок. Кроме того, будет устанавливаться, проверялись ли ранее органами системы профилактики эти условия, принимались ли какие-то меры по недопущению негативных последствий для ребенка", - говорится в сообщении.