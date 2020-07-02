https://ria.ru/20200702/1573815644.html
Число жертв COVID-19 в Северной Македонии за день выросло на 15
В Северной Македонии за сутки скончались 15 больных COVID-19, такой прирост является самым большим в регионе Западных Балкан с начала пандемии. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:59
2020-07-02T19:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
северная македония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152990/31/1529903189_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_bdbe4beaf95df0a9905dc28713683957.jpg
северная македония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152990/31/1529903189_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_bdbe4beaf95df0a9905dc28713683957.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152990/31/1529903189_345:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_06f87b069eda10b29a98a4b483caaadd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152990/31/1529903189_748:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_b797c737a8e9e9f63e5797e6d7c46e5f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, северная македония, в мире
БЕЛГРАД, 2 июл - РИА Новости.
В Северной Македонии
за сутки скончались 15 больных COVID-19
, такой прирост является самым большим в регионе Западных Балкан с начала пандемии.
Максимальное число жертв коронавируса за 24 часа в странах Западных Балкан с начала пандемии колебалось в пределах 10.
"Скончались 15 человек, из них восемь в Скопье, два в Тетово, два в Струге, два в Гостиваре и один в Охриде. В последние 24 часа проведены 1653 теста, зарегистрировано 173 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии умер 321 человек, выявлены 6625 зараженных", - сообщил минздрав страны в четверг.
С числом умерших свыше 320 Северная Македония оказалась на первом месте в регионе по числу жертв пандемии. При этом власти страны открыли международные аэропорты в Скопье и Охриде в среду. Министр здравоохранения Венко Филипче заявлял, что подготовлены все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний.
Руководство Северной Македонии в середине марта ввело режим ЧС из-за пандемии COVID-19, который несколько раз продлевало. На 15 июля назначены парламентские выборы, перенесенные в апреле из-за пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.