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Число жертв COVID-19 в Северной Македонии за день выросло на 15
В Северной Македонии за сутки скончались 15 больных COVID-19, такой прирост является самым большим в регионе Западных Балкан с начала пандемии. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:59
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, северная македония, в мире

Число жертв COVID-19 в Северной Македонии за день выросло на 15

19:59 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСкопье
Скопье
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 2 июл - РИА Новости. В Северной Македонии за сутки скончались 15 больных COVID-19, такой прирост является самым большим в регионе Западных Балкан с начала пандемии.
Максимальное число жертв коронавируса за 24 часа в странах Западных Балкан с начала пандемии колебалось в пределах 10.
"Скончались 15 человек, из них восемь в Скопье, два в Тетово, два в Струге, два в Гостиваре и один в Охриде. В последние 24 часа проведены 1653 теста, зарегистрировано 173 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии умер 321 человек, выявлены 6625 зараженных", - сообщил минздрав страны в четверг.
С числом умерших свыше 320 Северная Македония оказалась на первом месте в регионе по числу жертв пандемии. При этом власти страны открыли международные аэропорты в Скопье и Охриде в среду. Министр здравоохранения Венко Филипче заявлял, что подготовлены все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний.
Руководство Северной Македонии в середине марта ввело режим ЧС из-за пандемии COVID-19, который несколько раз продлевало. На 15 июля назначены парламентские выборы, перенесенные в апреле из-за пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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