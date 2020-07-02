Байден опережает Трампа по популярности, показал опрос

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты Кандидат в президенты США , Демократ Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 12 пунктов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, которые провел Монмутский университет.

За Байдена готовы проголосовать 53% зарегистрированных избирателей, за Трампа - 41%.

Опрос показал равное число респондентов (включающих не только избирателей, но и других взрослых жителей США), которые одобряют деятельность Байдена, и тех, кто ее не одобряют, - по 44%. В начале июня у Демократа был отрицательный рейтинг - 49% его не одобряли, а одобряли лишь 42%.

У Трампа рейтинг по-прежнему резко отрицательный - 38% одобряют его деятельность, 55% - не одобряют. Эти цифры почти не изменились за месяц.

Четыре года назад рейтинг одобрения Трампа был еще ниже - 34% одобрительных отзывов, но это не помешало ему выиграть выборы. Правда, тогдашний соперник Трампа Хиллари Клинтон имела столь же негативный рейтинг - 34% ее одобряли, 53% - не одобряли.

Исследование проводилось Институтом социологических опросов при Монмутском университете 26-30 июня, в нем участвовали 867 взрослых жителей США, в том числе 733 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность для зарегистрированных избирателей составляет 3,6 процентных пункта.