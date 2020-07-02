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Байден опережает Трампа по популярности, показал опрос
Кандидат в президенты США, Демократ Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 12 пунктов, свидетельствуют данные опроса... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:55
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, сша, в мире

Байден опережает Трампа по популярности, показал опрос

19:55 02.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США, Демократ Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 12 пунктов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, которые провел Монмутский университет.
За Байдена готовы проголосовать 53% зарегистрированных избирателей, за Трампа - 41%.
Опрос показал равное число респондентов (включающих не только избирателей, но и других взрослых жителей США), которые одобряют деятельность Байдена, и тех, кто ее не одобряют, - по 44%. В начале июня у Демократа был отрицательный рейтинг - 49% его не одобряли, а одобряли лишь 42%.
У Трампа рейтинг по-прежнему резко отрицательный - 38% одобряют его деятельность, 55% - не одобряют. Эти цифры почти не изменились за месяц.
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Четыре года назад рейтинг одобрения Трампа был еще ниже - 34% одобрительных отзывов, но это не помешало ему выиграть выборы. Правда, тогдашний соперник Трампа Хиллари Клинтон имела столь же негативный рейтинг - 34% ее одобряли, 53% - не одобряли.
Исследование проводилось Институтом социологических опросов при Монмутском университете 26-30 июня, в нем участвовали 867 взрослых жителей США, в том числе 733 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность для зарегистрированных избирателей составляет 3,6 процентных пункта.
Авторитетный сайт Fivethirtyeight, посвященный статистическим опросам и правильно предсказавший итоги ряда прошлых выборов, считает опросы Монмутского университета профессиональными и одними из наиболее точных, присвоив им рейтинг А+. При этом опросы Монмутского университета, по данным сайта, имеют небольшой крен в пользу демократов - в среднем на 1 процентный пункт ближе к демократам, чем усредненные показатели опросов.
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