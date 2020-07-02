Бальбек оценил явку на голосовании по поправкам к Конституции в Крыму

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Высокая явка крымских татар на голосовании по поправкам к Конституции РФ говорит о том, что крымскотатарский народ чувствует себя неотделимой частью российской цивилизации, считает депутат Госдумы Высокая явка крымских татар на голосовании по поправкам к Конституции РФ говорит о том, что крымскотатарский народ чувствует себя неотделимой частью российской цивилизации, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек

"Явка крымских татар на голосовании по поправкам к конституции сопоставима с общекрымской. Крымские татары проявили высокую гражданскую активность. Если сравнивать с явкой на референдум 2014 года, можно смело утверждать, что крымскотатарский народ ментально чувствует себя неотделимой частью российской цивилизации и не рассматривает свое будущее вне нашей страны", - сказал Бальбек РИА Новости.

Бальбек назвал результаты явки небывалыми, даже если сравнивать с украинским периодом. Это говорит о том, что "люди считают себя гражданами России, видят будущее своих детей в России, хотят жить в стабильной и развитой России", добавил он.

"Именно на этих трех китах зиждется высокий показатель явки", - заключил депутат.