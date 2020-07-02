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Голосование по поправкам в Конституцию
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Бальбек оценил явку на голосовании по поправкам к Конституции в Крыму
Высокая явка крымских татар на голосовании по поправкам к Конституции РФ говорит о том, что крымскотатарский народ чувствует себя неотделимой частью российской... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:52
голосование по поправкам в конституцию
руслан бальбек
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руслан бальбек, конституция рф, политика

Бальбек оценил явку на голосовании по поправкам к Конституции в Крыму

19:52 02.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Высокая явка крымских татар на голосовании по поправкам к Конституции РФ говорит о том, что крымскотатарский народ чувствует себя неотделимой частью российской цивилизации, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.
"Явка крымских татар на голосовании по поправкам к конституции сопоставима с общекрымской. Крымские татары проявили высокую гражданскую активность. Если сравнивать с явкой на референдум 2014 года, можно смело утверждать, что крымскотатарский народ ментально чувствует себя неотделимой частью российской цивилизации и не рассматривает свое будущее вне нашей страны", - сказал Бальбек РИА Новости.
Бальбек назвал результаты явки небывалыми, даже если сравнивать с украинским периодом. Это говорит о том, что "люди считают себя гражданами России, видят будущее своих детей в России, хотят жить в стабильной и развитой России", добавил он.
"Именно на этих трех китах зиждется высокий показатель явки", - заключил депутат.
Поправки в конституцию в Крыму поддержали 90,07% избирателей, против высказались 9,08%. Явка составила 81,75%.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
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