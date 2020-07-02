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Бальбек оценил явку на голосовании по поправкам к Конституции в Крыму
Высокая явка крымских татар на голосовании по поправкам к Конституции РФ говорит о том, что крымскотатарский народ чувствует себя неотделимой частью российской... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:52
2020-07-02T19:52
голосование по поправкам в конституцию
руслан бальбек
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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руслан бальбек, конституция рф, политика
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Высокая явка крымских татар на голосовании по поправкам к Конституции РФ говорит о том, что крымскотатарский народ чувствует себя неотделимой частью российской цивилизации, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек
.
"Явка крымских татар на голосовании по поправкам к конституции сопоставима с общекрымской. Крымские татары проявили высокую гражданскую активность. Если сравнивать с явкой на референдум 2014 года, можно смело утверждать, что крымскотатарский народ ментально чувствует себя неотделимой частью российской цивилизации и не рассматривает свое будущее вне нашей страны", - сказал Бальбек РИА Новости.
Бальбек назвал результаты явки небывалыми, даже если сравнивать с украинским периодом. Это говорит о том, что "люди считают себя гражданами России, видят будущее своих детей в России, хотят жить в стабильной и развитой России", добавил он.
"Именно на этих трех китах зиждется высокий показатель явки", - заключил депутат.
Поправки в конституцию в Крыму поддержали 90,07% избирателей, против высказались 9,08%. Явка составила 81,75%.