ЛНА заверила США в приверженности диалогу под эгидой ООН

"Делегация ЛНА проинформировала делегацию США о своих обязательствах в рамках диалога под эгидой ООН (по урегулированию конфликта в Ливии - ред.) и своих предложениях, направленных на достижение прогресса в реформах в сфере безопасности и усилиях по разоружению, демобилизации и реинтеграции", - говорится в сообщении.