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ЛНА заверила США в приверженности диалогу под эгидой ООН
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара в ходе переговоров заверила США в приверженности диалогу под эгидой ООН, обе стороны... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:07
государственный департамент сша
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
оон
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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государственный департамент сша, обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, оон, сша, в мире

ЛНА заверила США в приверженности диалогу под эгидой ООН

19:51 02.07.2020 (обновлено: 20:07 02.07.2020)
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара в ходе переговоров заверила США в приверженности диалогу под эгидой ООН, обе стороны подтвердили намерение вести дело к деэскалации конфликта в Ливии, сообщает госдепартамент.
Накануне США и представители ЛНА провели виртуальную встречу для обсуждения вопроса о демобилизации ополченцев в Ливии.
"Делегация ЛНА проинформировала делегацию США о своих обязательствах в рамках диалога под эгидой ООН (по урегулированию конфликта в Ливии - ред.) и своих предложениях, направленных на достижение прогресса в реформах в сфере безопасности и усилиях по разоружению, демобилизации и реинтеграции", - говорится в сообщении.
"Обе делегации подтвердили свое стремление к деэскалации конфликта и поиску устойчивых решений, которые приведут к созданию безопасной, суверенной и процветающей Ливии", - сообщают в госдепартаменте.
Соединенные Штаты были представлены старшим директором Совета национальной безопасности генерал-майором Мигелем Корреа, заместителем помощника госсекретаря Генри Вустером и послом США в Ливии Ричардом Норландом. ЛНА была представлена главой аппарата командования ЛНА генералом Ауном Аль-Фарджани, генеральным секретарем ЛНА генералом Абд аль-Каримом Хадией и директором канцелярии генерального командующего ЛНА генералом Хейри Аль-Тамими.
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Государственный департамент СШАОбострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарООНСШАВ мире
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