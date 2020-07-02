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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Мосгоризбирком утвердил и передал в ЦИК итоги голосования по поправкам
Мосгоризбирком утвердил итоги по голосованию по поправкам к Конституции в Москве и передал их в ЦИК, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:51
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий реут
мосгоризбирком
конституция рф
москва
политика
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РИА Новости
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дмитрий реут , мосгоризбирком, конституция рф, москва, политика

Мосгоризбирком утвердил и передал в ЦИК итоги голосования по поправкам

19:51 02.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком утвердил итоги по голосованию по поправкам к Конституции в Москве и передал их в ЦИК, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
"Да, 100%, мы сегодня свой протокол подписали, итоги по Москве установили и даже передали в Центральную избирательную комиссию", - сказал Реут, отвечая на вопрос, подведены ли окончательные итоги по голосованию в Москве.
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
Вчера, 14:57Голосование по поправкам в Конституцию
Путин выступил после публикации итогов голосования по поправкам
По данным Мосгоризбиркома, поправки в конституцию в Москве поддержали 65,29% избирателей, 33,98% проголосовали против.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - могли принять участие в дистанционном голосовании, оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий РеутМосгоризбиркомКонституция РФМоскваПолитика
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