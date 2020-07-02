В ЛНР зафиксировали повреждение трех домов после обстрела силовиками

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики в четверг обстреляли поселок Голубовское, в результате чего были повреждены жилые дома.

По его словам, офицеры ЛНР в СЦКК провели анализ фрагментов примененных боеприпасов и повреждений, в результате чего установили, что обстрел велся с применением крупнокалиберных пулеметов.