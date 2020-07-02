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В ЛНР зафиксировали повреждение трех домов после обстрела силовиками
Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:48
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луганская народная республика
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР зафиксировали повреждение трех домов после обстрела силовиками

19:48 02.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали повреждение трех жилых домов после обстрела со стороны украинских силовиков в подконтрольном ЛНР поселке Голубовское в Донбассе, сообщил РИА Новости в четверг представитель ведомства.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики в четверг обстреляли поселок Голубовское, в результате чего были повреждены жилые дома.
"Второго июля 2020 года в результате нарушения режима прекращения огня, с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины поселка Новотошковское по территории Луганской народной республики, в поселке Голубовское зафиксировано повреждение трех жилых домов", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.
По его словам, офицеры ЛНР в СЦКК провели анализ фрагментов примененных боеприпасов и повреждений, в результате чего установили, что обстрел велся с применением крупнокалиберных пулеметов.
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
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