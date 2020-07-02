В Мордовии умерла медсестра с подозрением на COVID-19

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл — РИА Новости. Медсестра дневного стационара поликлиники в Медсестра дневного стационара поликлиники в Саранске умерла от пневмонии, у нее подозревают коронавирус , сообщает оперштаб республики.

Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались шесть медработников, болевших коронавирусом: две медсестры, санитарка, врач станции скорой помощи, врач-анестезиолог и хирург, а также завотделением скорой помощи Рузаевской районной больницы, у которой подозревают COVID-19.

"Сегодня умерла Ирина Анатольевна Сафаева 1964 года рождения. Больше 37 лет она работала в поликлинике № 2 в Саранске. С 2001 года Ирина Анатольевна трудилась старшей медицинской сестрой поликлинического отделения, с 2014 года работала старшей медсестрой дневного стационара. Причинами смерти стали осложнение сахарного диабета и пневмония. Проводится гистологическое исследование на коронавирус", — говорится в сообщении.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования и обещал оказать необходимую помощь родственникам умершей.

Отмечается, что за последние сутки в регионе выявлено 36 случаев коронавируса, 30 из них – в Саранске. Почти половина из числа новых больных (17) - в возрасте 60 лет и старше, самой пожилой 85 лет. Один человек моложе 30 лет.

Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 3467 случаев коронавируса, 2303 человека выздоровели, 27 скончались.