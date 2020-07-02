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В Мордовии умерла медсестра с подозрением на COVID-19
Медсестра дневного стационара поликлиники в Саранске умерла от пневмонии, у нее подозревают коронавирус, сообщает оперштаб республики. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:54
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коронавирусы
владимир волков (политик)
республика мордовия
здоровье - общество
саранск
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РИА Новости
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353
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В Мордовии умерла медсестра с подозрением на COVID-19

19:46 02.07.2020 (обновлено: 23:54 02.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл — РИА Новости. Медсестра дневного стационара поликлиники в Саранске умерла от пневмонии, у нее подозревают коронавирус, сообщает оперштаб республики.
Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались шесть медработников, болевших коронавирусом: две медсестры, санитарка, врач станции скорой помощи, врач-анестезиолог и хирург, а также завотделением скорой помощи Рузаевской районной больницы, у которой подозревают COVID-19.
"Сегодня умерла Ирина Анатольевна Сафаева 1964 года рождения. Больше 37 лет она работала в поликлинике № 2 в Саранске. С 2001 года Ирина Анатольевна трудилась старшей медицинской сестрой поликлинического отделения, с 2014 года работала старшей медсестрой дневного стационара. Причинами смерти стали осложнение сахарного диабета и пневмония. Проводится гистологическое исследование на коронавирус", — говорится в сообщении.
Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования и обещал оказать необходимую помощь родственникам умершей.
Отмечается, что за последние сутки в регионе выявлено 36 случаев коронавируса, 30 из них – в Саранске. Почти половина из числа новых больных (17) - в возрасте 60 лет и старше, самой пожилой 85 лет. Один человек моложе 30 лет.
Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 3467 случаев коронавируса, 2303 человека выздоровели, 27 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир Волков (политик)Республика МордовияЗдоровье - ОбществоСаранскОбщество
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