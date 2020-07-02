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Трамп оценил урегулирование ситуации в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворенность урегулированием ситуации в Сиэтле, где ранее полиция ликвидировала так называемую "автономную зону" -... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:45
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
кейли макинани
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сиэтл
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, кейли макинани, дональд трамп, сиэтл, вашингтон (штат), сша, в мире

Трамп оценил урегулирование ситуации в Сиэтле

19:45 02.07.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворенность урегулированием ситуации в Сиэтле, где ранее полиция ликвидировала так называемую "автономную зону" - несколько кварталов, занятых протестующими.
"Я рад, что в Сиэтле они (местные власти) решили проблему, потому что они знали, что мы (федеральные власти) готовы войти, и они сами сделали то, что было необходимо", - сказал Трамп на мероприятии с участием представителей малого и среднего бизнеса "Spirit of America Showcase".
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Ранее телеканал ABC News сообщил, что полиция ликвидировала "автономную зону" в городе Сиэтл в штате Вашингтон, разгон зоны начался еще утром в среду по указу мэра города. Отмечается, что в ходе разгона полицейские задержали 32 человека. Пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани заявила, что в городе восторжествовали закон и порядок.
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Ранее протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма" (CHAZ). Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.
Трамп после начала протестов, вызванных убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, заявлял, что, если местные власти не смогут навести порядок, федеральные власти будут применять для этого вооруженную полицию и национальную гвардию. В частности, это было сделано в столице США вопреки желанию городских властей.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКейли МакинаниДональд ТрампСиэтлВашингтон (штат)СШАВ мире
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