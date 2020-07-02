Трамп оценил урегулирование ситуации в Сиэтле

"Я рад, что в Сиэтле они (местные власти) решили проблему, потому что они знали, что мы (федеральные власти) готовы войти, и они сами сделали то, что было необходимо", - сказал Трамп на мероприятии с участием представителей малого и среднего бизнеса "Spirit of America Showcase".