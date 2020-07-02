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Минфин не планирует менять валютную структуру ФНБ
Минфин России не планирует менять валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил замминистра финансов Владимир Колычев. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
владимир колычев
центральный банк рф (цб рф)
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353
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динамика курсов валют, владимир колычев, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), сша, экономика

Минфин не планирует менять валютную структуру ФНБ

19:42 02.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министерство финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минфин России не планирует менять валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.
"Мне кажется, мы уже все реализовали. То есть мы сделали ее более похожей на структуру золотовалютных резервов ЦБ. Дополнительных изменений пока не обсуждали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об изменении валютной структуры ФНБ.
Сейчас средства ФНБ можно вкладывать в доллары США, евро, фунты стерлингов, австралийские и канадские доллары, швейцарские франки, японские иены и китайские юани.
По словам замминистра, на конец этого года объем ликвидной части фонда составит около 7 триллионов рублей. "Около 7% ВВП. Это объем именно резервных активов, не включая иные активы. А в деньгах это чуть больше 7 триллионов", - сказал он, отвечая на вопрос об объеме ФНБ на конец года.
Объем ФНБ на конец 2019 года составлял 7,8 триллиона рублей. А в марте, когда Минфин перечислил в фонд купленную в прошлом году по бюджетному правилу валюту, ФНБ достиг пика в 12,856 триллиона, или 11,3% ВВП, при этом объем ликвидной части составлял 9,8% ВВП. На 1 июня объем фонда составлял 12,161 триллиона рублей.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютВладимир КолычевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)СШАЭкономика
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