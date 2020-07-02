Минфин не планирует менять валютную структуру ФНБ

По словам замминистра, на конец этого года объем ликвидной части фонда составит около 7 триллионов рублей. "Около 7% ВВП. Это объем именно резервных активов, не включая иные активы. А в деньгах это чуть больше 7 триллионов", - сказал он, отвечая на вопрос об объеме ФНБ на конец года.