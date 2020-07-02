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Лукашенко заявил, что не монополизировал власть
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он не монополизировал власть, а взвалил на свои плечи непосильную ношу, потому что белорусы сами выбрали... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:41
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200619/1573208750.html
https://ria.ru/20200702/1573814278.html
Ага. По его мнению она его изначально.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/100498/25/1004982557_0:252:2117:1443_1400x0_80_0_0_fcb94c57fff0b8e8da5e478c9dee74ea.jpg
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дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что не монополизировал власть

19:41 02.07.2020
476
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он не монополизировал власть, а взвалил на свои плечи непосильную ношу, потому что белорусы сами выбрали модель государственного устройства с сильной президентской властью.
Ранее претендент в президенты Белоруссии на назначенных на 9 августа выборах, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, находящийся сейчас под стражей в СИЗО КГБ, инициировал запуск процедуры референдума, направленного на ограничение в конституции Белоруссии количества президентских сроков для одного человека. Он предложил взять за образец конституцию 1994 года, где "уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение, настоящее, наших трех ветвей власти, и самое главное, было право народа на определение своей судьбы". Лукашенко сказал, что не поддерживает идею возвращения к конституции редакции 1994 года, так как это будет движение назад. При этом он заявил, что новая редакция белорусской конституции будет подготовлена в течение двух лет, а еще до ее принятия будут сделаны шаги по передаче полномочий "вниз" - местной власти.
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Выступая в четверг в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны, Лукашенко напомнил, что в 1990-х белорусский народ на референдуме сделал выбор в пользу сильной власти, способной обеспечить безопасность и стабильность государственного развития. "Странно, но в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что не я взял и монополизировал эту власть - взвалил на свои плечи непосильную ношу", - цитирует президента Sputnik Беларусь.
Он подчеркнул, что тогда страна представляла "кровавый обрубок большого, великого государства - Советского союза". "Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу", - сказал глава государства.
По его словам, сейчас многие постсоветские страны завидуют белорусам, которые спокойно прошли путь становления. "Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск", - заявил Лукашенко.
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Дело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ага. По его мнению она его изначально.
2 июля, 19:45
СКСергей К
1000001
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