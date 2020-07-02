Лукашенко заявил, что не монополизировал власть

Он подчеркнул, что тогда страна представляла "кровавый обрубок большого, великого государства - Советского союза". "Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу", - сказал глава государства.