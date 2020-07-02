Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200702/1573814816.html
В Минфине объяснили, почему стараются не расходовать ФНБ
Минфин России накопил в Фонде национального благосостояния (ФНБ) более 12 триллионов рублей, однако для финансирования допрасходов предпочитает наращивать... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
владимир колычев
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:46:3200:1846_1400x0_80_0_0_d07f26c4624702ebea6690f52c0a51d5.jpg
https://ria.ru/20200619/1573166236.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:46:3200:1846_1400x0_80_0_0_d07f26c4624702ebea6690f52c0a51d5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_235:0:2966:2048_1400x0_80_0_0_02b6dde0185042d2695d7df8ebeb7c6f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_576:0:2624:2048_1400x0_80_0_0_abfa22227e6cf0abe608b713d03767e4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, владимир колычев, экономика

В Минфине объяснили, почему стараются не расходовать ФНБ

19:40 02.07.2020
602
© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минфин России накопил в Фонде национального благосостояния (ФНБ) более 12 триллионов рублей, однако для финансирования допрасходов предпочитает наращивать заимствования, а не тратить средства фонда, поскольку видит риски, в том числе для стабильности рубля, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.
Объем фонда на 1 июня составлял 12,161 триллиона рублей.
"Если тратим больше ФНБ, соответственно необходимо будет конвертировать этот ФНБ, из-за чего валюта будет зависеть от таких административных решений. Как вы знаете, механизм операций на открытом рынке жестко привязан к динамике цен на нефть, и именно этим компенсируется влияние динамики цен на нефть на курсовые соотношения и дальше по всей цепочке – на инфляцию, процентные ставки в экономике", - сказал он журналистам.
"Поэтому жертвовать этим в период, когда есть возможность занимать больше, было нецелесообразно. Я уж не говорю о том, что высокие цены на нефть никто не гарантирует, и ФНБ нужен для финансирования текущих расходов бюджета в условиях низких цен", - продолжил замминистра.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
19 июня, 10:05
Мишустин расширил перечень проектов, финансируемых из средств ФНБ
12002013
Обсудить 3
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютВладимир КолычевЭкономика
Рекомендуем
Министерство финансов РФ
Минфин не планирует менять валютную структуру ФНБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не монополизировал власть
Военнослужащие армии США фотографируются у украинского бронетранспортёра БТР-3 на Яворовском полигоне во Львовской области
США озвучили планы о передаче Украине вооружений
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Украинский телеканал проверят из-за слов Медведчука о политике Путина
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Украина призвала Германию отреагировать на поездку депутата в Крым
Куриная голень на птицефабрике Октябрьская в Новосибирской области
Росстат сообщил о росте цен на куриное мясо и сахар
Побережье острова Итуруп
"Вопрос закрыт": Пушков оценил значение поправок в ситуации с Курилами
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев оценил реакцию США на голосование по поправкам в России
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Байден опережает Трампа по популярности, показал опрос
Украинский военный
Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
Руслан Бальбек
Бальбек оценил явку на голосовании по поправкам к Конституции в Крыму
Российские рубли
Рубль заметно укрепился к доллару и евро
Курьер сервиса доставки Яндекс.Еда на одной из улиц Краснодара
Сервисы доставки еды разберутся в ситуации с якобы дракой курьеров
Учения по локализации и минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий
МАГАТЭ назвало возможную причину выброса радиации над Северной Европой
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил урегулирование ситуации в Сиэтле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
Лента новостейМолния