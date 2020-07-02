https://ria.ru/20200702/1573814816.html
В Минфине объяснили, почему стараются не расходовать ФНБ
Минфин России накопил в Фонде национального благосостояния (ФНБ) более 12 триллионов рублей, однако для финансирования допрасходов предпочитает наращивать... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:40
2020-07-02T19:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
владимир колычев
экономика
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3
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, владимир колычев, экономика
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Минфин России накопил в Фонде национального благосостояния (ФНБ) более 12 триллионов рублей, однако для финансирования допрасходов предпочитает наращивать заимствования, а не тратить средства фонда, поскольку видит риски, в том числе для стабильности рубля, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев
.
Объем фонда на 1 июня составлял 12,161 триллиона рублей.
"Если тратим больше ФНБ, соответственно необходимо будет конвертировать этот ФНБ, из-за чего валюта будет зависеть от таких административных решений. Как вы знаете, механизм операций на открытом рынке жестко привязан к динамике цен на нефть, и именно этим компенсируется влияние динамики цен на нефть на курсовые соотношения и дальше по всей цепочке – на инфляцию, процентные ставки в экономике", - сказал он журналистам.
"Поэтому жертвовать этим в период, когда есть возможность занимать больше, было нецелесообразно. Я уж не говорю о том, что высокие цены на нефть никто не гарантирует, и ФНБ нужен для финансирования текущих расходов бюджета в условиях низких цен", - продолжил замминистра.