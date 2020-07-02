В Минфине объяснили, почему стараются не расходовать ФНБ

"Если тратим больше ФНБ, соответственно необходимо будет конвертировать этот ФНБ, из-за чего валюта будет зависеть от таких административных решений. Как вы знаете, механизм операций на открытом рынке жестко привязан к динамике цен на нефть, и именно этим компенсируется влияние динамики цен на нефть на курсовые соотношения и дальше по всей цепочке – на инфляцию, процентные ставки в экономике", - сказал он журналистам.