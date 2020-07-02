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Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики в четверг обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:38
ситуация в днр и лнр
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, в мире

Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

19:38 02.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Васильевка с применением минометов калибром 82 миллиметра и СПГ. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - сказал представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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