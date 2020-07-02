https://ria.ru/20200702/1573814704.html
Сервисы доставки еды разберутся в ситуации с якобы дракой курьеров
Сервис доставки еды "Яндекс.Еда" и Delivery Club удивлены появившимся видео с дракой курьеров двух сервисов, разбираются в ситуации, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:37
2020-07-02T19:37
яндекс
delivery club
общество
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, delivery club, общество
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости.
Сервис доставки еды "Яндекс.Еда
" и Delivery Club
удивлены появившимся видео с дракой курьеров двух сервисов, разбираются в ситуации, рассказали РИА Новости в пресс-службах компаний.
Ранее в Telegram-канале Baza появилась видеозапись с дракой курьеров "Яндекс.Еды" и Delivery Club. По данным канала, в драке участвовало порядка 30 человек.
Как сообщили в пресс-службы "Яндекс.Еды", служба безопасности компании уже выясняет, что произошло и имеют ли какое-то отношение к этому курьеры партнеров сервиса. "Мы озадачены этим видео, между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются, работают бок о бок и часто помогают друг другу", - добавили в "Яндекс.Еде".
В Delivery Club также заявили, что удивлены этой ситуации, потому что "курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают". "Мы уже связались с нашими коллегами и разбираемся в этой ситуации", - сказали в Delivery Club.