Сервисы доставки еды разберутся в ситуации с якобы дракой курьеров

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Сервис доставки еды " Сервис доставки еды " Яндекс.Еда " и Delivery Club удивлены появившимся видео с дракой курьеров двух сервисов, разбираются в ситуации, рассказали РИА Новости в пресс-службах компаний.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась видеозапись с дракой курьеров "Яндекс.Еды" и Delivery Club. По данным канала, в драке участвовало порядка 30 человек.

Как сообщили в пресс-службы "Яндекс.Еды", служба безопасности компании уже выясняет, что произошло и имеют ли какое-то отношение к этому курьеры партнеров сервиса. "Мы озадачены этим видео, между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются, работают бок о бок и часто помогают друг другу", - добавили в "Яндекс.Еде".