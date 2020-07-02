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Росстат сообщил о росте цен на куриное мясо и сахар
Рост цен на гречку в России за неделю с 23 по 29 июня замедлился, слегка подорожал сахар, кроме того, продолжилось повышение цен на куриное мясо, следует из... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:33
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Росстат сообщил о росте цен на куриное мясо и сахар

19:33 02.07.2020
4630
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКуриная голень на птицефабрике "Октябрьская" в Новосибирской области
Куриная голень на птицефабрике Октябрьская в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Рост цен на гречку в России за неделю с 23 по 29 июня замедлился, слегка подорожал сахар, кроме того, продолжилось повышение цен на куриное мясо, следует из сообщения Росстата.
"За период с 23 по 29 июня 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур - на 0,6%. Подорожание на 2% и более отмечено в семи субъектах Российской Федерации, в том числе в Липецкой и Кировской областях - на 2,7%. В Тюменской области (кроме автономных округов, входящих в состав области) мясо кур подешевело на 1,4%", - говорится в сообщении.
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Неделей ранее куриное мясо также заметно подорожало - на 0,7%. С 23 по 29 июня также выросли цены на полукопченую колбасу (на 0,4%), мясные консервы, пшеничную муку, шлифованный рис, черный чай, поваренную соль, шоколадные конфеты и карамель (на 0,3%), сосиски, сардельки, сливочное масло, маргарин, гречневую крупу, ржаной хлеб и печенье (на 0,2%).
Сахар подорожал на 0,1%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 0,5%, на мороженую рыбу и мясные консервы для детского питания - на 0,2%, баранину и овощные консервы для детского питания - на 0,1%. За предыдущую неделю, с 16 по 22 июня, рост цен на гречку составил 0,5%, рис тогда подорожал на 0,6%, сахар дешевел на 0,3%.
"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,4%, в том числе на картофель - 3,9%, яблоки - 3,2%. В то же время помидоры и лук репчатый стали дешевле на 3,3%, огурцы - на 2,2%", - добавляет Росстат. Морковь подорожала на 1%, цены на свежую белокочанную капусту не изменились.
Для сравнения: за предыдущий период лук подешевел на 4,3%, огурцы - на 4,1%, помидоры - на 5,1%, капуста - на 2%. Картофель тогда подорожал на 4,4%, морковь - на 1,4%, яблоки - на 3,1%.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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