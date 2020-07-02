Следствие намерено выявить администраторов паблика "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следствие по делу основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова планирует выявить других администраторов сообщества, которые "скрываются под псевдонимами", передает корреспондент РИА Новости из зала Дорогомиловского суда Москвы, где решается вопрос о продлении ареста мужчины.
"Следствие выявляет остальных администраторов паблика, которые скрываются под псевдонимами", - зачитала судья Галина Таланина текст ходатайства следствия.
Сегодня Дорогомиловский суд столицы решает вопрос о продлении ареста Воронцова на один месяц. За этот период следствие планирует не только выявить администраторов паблика, но и провести с фигурантами дел очные ставки и другие следственные действия, собрать иные доказательства по делу.
В ходе судебного заседания по просьбе адвоката Воронцова Сергея Бадамшина судья Таланина приобщила личные письменные поручительства от нескольких человек, включая бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, телеведущую Ксению Собчак, журналистов Илью Азара и Татьяну Фельгенгауэр.
Московская полиция завела на Воронцова четыре уголовных дела по статьям "Вымогательство" (статья 163 УК РФ) и "Незаконный оборот порнографических материалов" (статья 242 УК РФ). Впоследствии для проведения предварительного расследования они были переданы в ГСУСК России по Москве.
Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, требовал 300 тысяч рублей, и чьи обнаженные фото якобы затем опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины: следование утверждает, что у одной Воронцов вымогал 30 тысяч рублей за непубликацию "откровенного" видео, а фото "порнографического характера" второй разместил в сети.
В начале мая этого года "омбудсмена" отправили в СИЗО до 6 июля. Вину во вменяемых преступлениях он не признает, считая уголовное преследование "расправой за его деятельность".
По эпизоду о распространении порнографии также был задержан помощник "омбудсмена" по паблику Игорь Худяков. Правоохранители привезли его из Вологды в Москву, после чего арестовали на два месяца.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще около 180 тысяч.