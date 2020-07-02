Следствие намерено выявить администраторов паблика "Омбудсмен полиции"

Московская полиция завела на Воронцова четыре уголовных дела по статьям "Вымогательство" (статья 163 УК РФ) и "Незаконный оборот порнографических материалов" (статья 242 УК РФ). Впоследствии для проведения предварительного расследования они были переданы в ГСУСК России по Москве.

Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, требовал 300 тысяч рублей, и чьи обнаженные фото якобы затем опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины: следование утверждает, что у одной Воронцов вымогал 30 тысяч рублей за непубликацию "откровенного" видео, а фото "порнографического характера" второй разместил в сети.