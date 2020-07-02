Лукашенко отверг вариант следования сценариям "заграничных кукловодов"

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвергает возможность следования страны сценариям "заграничных кукловодов", по его словам, это грозит утратой национальной идентичности.

"Если пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят, как я уже говорил, заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями. Белорусами, которые всегда относились с большим уважением к тому, что было сделано предшественниками. Белорусами, которые всегда опирались на исконные традиции в культурной, научной, производственной, политической и общественной жизни страны", - отметил Лукашенко, выступая в четверг на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости республики. Слова президента приводит Sputnik Беларусь.

По его словам, время ставит белорусский народ перед новым вызовом - вызовом, который испытывает на прочность многие государства, союзы, а также дружественные и экономические отношения между странами. "Мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после. И каждый мыслящий человек задается сегодня вопросом: какое место в геополитическом пространстве в ближайшем будущем займет Беларусь?" - сказал глава белорусского государства.

Президент также напомнил о советской эпохе, которая, заметил он, дала белорусам возможность впервые в своей истории построить легитимное государство - республику со всеми национальными атрибутами: белорусскими флагом, гербом и гимном.

"Но в новейшее время нашему поколению выпала честь реализовать абсолютное право на государственный суверенитет и независимость. К счастью, без крови и потрясений. И мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных, социальных традиций - свой, а не навязанный внешними силами исторический путь", - сказал Лукашенко. Он добавил, что Белоруссии будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило.

Глава государства считает, что именно преемственность сделала белорусов независимым народом, самодостаточным и самостоятельным в выборе своей судьбы. "И сегодня как никогда мы должны крепко держать в руках свое прошлое, настоящее и, главное, будущее. Мы должны сохранить суверенитет страны, ее независимость", - утверждает президент.

Лукашенко отметил, что суверенитет и независимость - это самое дорогое, что есть у любого народа. "Они дорого стоят. И если мы хотим быть суверенными и независимыми, нам надо идти на это, спокойно, без потрясений, не вступая в конфликты ни с какими соседями, дальними или близкими, - нам это не надо, мы мирные люди и хотим жить спокойно. Жить за свой счет, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим", - подчеркнул белорусский лидер.