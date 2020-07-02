СК проводит проверку после хлопка газа в доме в Кирове

"В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры 1956 года рождения. Женщина была госпитализирована. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые проводят проверочные мероприятия, направленные на установление причины и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.