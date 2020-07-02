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СК проводит проверку после хлопка газа в доме в Кирове
Следователи проводят проверку по факту травмирования жительницы Кирова в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме, сообщает СК РФ по Кировской... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:31
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия

СК проводит проверку после хлопка газа в доме в Кирове

19:31 02.07.2020
136
© Фото : ГУ МЧС по Кировской области Жилой дом в Кирове, где произошел хлопок газовоздушной смеси
Жилой дом в Кирове, где произошел хлопок газовоздушной смеси
© Фото : ГУ МЧС по Кировской области
Жилой дом в Кирове, где произошел хлопок газовоздушной смеси
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту травмирования жительницы Кирова в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме, сообщает СК РФ по Кировской области.
По данным регионального управления МЧС, в четверг в 17.15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в городе Киров по улице Орджоникидзе, дом 6, произошел хлопок газовоздушной смеси (без последующего возгорания) в квартире жилого дома. По данным регионального минздрава, пострадал один человек, он находится в реанимации.
"В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры 1956 года рождения. Женщина была госпитализирована. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые проводят проверочные мероприятия, направленные на установление причины и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
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