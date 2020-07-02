СК проводит проверку после хлопка газа в доме в Кирове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту травмирования жительницы Кирова в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме, сообщает СК РФ по Кировской области.
По данным регионального управления МЧС, в четверг в 17.15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в городе Киров по улице Орджоникидзе, дом 6, произошел хлопок газовоздушной смеси (без последующего возгорания) в квартире жилого дома. По данным регионального минздрава, пострадал один человек, он находится в реанимации.
"В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры 1956 года рождения. Женщина была госпитализирована. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые проводят проверочные мероприятия, направленные на установление причины и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
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