В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона. Также поста лишилась одна из сотрудниц учреждения, наблюдавшая за происходящим.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео из дома ребенка "Солнышко". На кадрах было видно, как во время прогулки женщина выбрасывает малыша из игрушечной коляски, после чего тот остался лежать на полу беседки.

Представитель ведомства рассказала, что в отношении двух сотрудниц дома малютки провели служебную проверку.

"Принято решение о прекращении с 3 июля трудовых отношений с работниками по инициативе работодателя", — сказала она.

Также отмечается, что уволенную воспитательницу к дисциплинарной ответственности ранее не привлекали. Чиновники планируют провести расследование, в ходе которого установят обстоятельства произошедшего.