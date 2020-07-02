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В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски
Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:55
россия
самарская область
происшествия
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https://ria.ru/20200607/1572583767.html
Это даже не детсад, а дом ребенка - скорее всего, матери нет, которая бы потом пожалела и приласкала. Вот же гадина...
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россия
самарская область
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, самарская область, происшествия

В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

19:26 02.07.2020 (обновлено: 23:55 02.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРебенок
Ребенок
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ребенок. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона. Также поста лишилась одна из сотрудниц учреждения, наблюдавшая за происходящим.
Ранее в социальных сетях опубликовали видео из дома ребенка "Солнышко". На кадрах было видно, как во время прогулки женщина выбрасывает малыша из игрушечной коляски, после чего тот остался лежать на полу беседки.
Представитель ведомства рассказала, что в отношении двух сотрудниц дома малютки провели служебную проверку.

"Принято решение о прекращении с 3 июля трудовых отношений с работниками по инициативе работодателя", — сказала она.

Также отмечается, что уволенную воспитательницу к дисциплинарной ответственности ранее не привлекали. Чиновники планируют провести расследование, в ходе которого установят обстоятельства произошедшего.
Кроме того, после публикации скандального видео проверку начали прокуратура региона и СК по Самарской области.
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РоссияСамарская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Это даже не детсад, а дом ребенка - скорее всего, матери нет, которая бы потом пожалела и приласкала. Вот же гадина...
2 июля, 19:54
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