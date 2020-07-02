В ВОЗ заявили о продолжении испытаний "Ремдесивира" в борьбе с COVID-19

"Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2 340 долларов.