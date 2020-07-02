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В ВОЗ заявили о продолжении испытаний "Ремдесивира" в борьбе с COVID-19
Тесты "Ремдесивира" еще продолжаются, его эффективность в борьбе с COVID-19 пока не подтверждена, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:24
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, женева (город), китай, сша, в мире

В ВОЗ заявили о продолжении испытаний "Ремдесивира" в борьбе с COVID-19

19:24 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Тесты "Ремдесивира" еще продолжаются, его эффективность в борьбе с COVID-19 пока не подтверждена, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
"Многие исследования "Ремдесивира" продолжаются, включая Тесты солидарности, которые оценивают его на положительное влияние на сокращение смертности. То, что мы знаем на сегодня, это публикации в Китае, которые не показали никакой пользы от "Ремдесивира", а также публикации Национального института здоровья США, которые указывают на сокращение на 30% времени госпитализации зараженных. Мы знаем, что "Ремдесивир" антивирусное лекарство, но мы не знаем о его эффективности", - сказала она на брифинге в Женеве.
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По словам главного научного сотрудника ВОЗ, тесты "Ремдесивира" должны продолжаться, чтобы определить его вклад в сокращение смертности и другую пользу использования для пациентов с COVID-19.
"Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2 340 долларов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЖенева (город)КитайСШАВ мире
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