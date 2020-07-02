В ВОЗ заявили о продолжении испытаний "Ремдесивира" в борьбе с COVID-19

ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Тесты "Ремдесивира" еще продолжаются, его эффективность в борьбе с COVID-19 пока не подтверждена, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
"Многие исследования "Ремдесивира" продолжаются, включая Тесты солидарности, которые оценивают его на положительное влияние на сокращение смертности. То, что мы знаем на сегодня, это публикации в Китае, которые не показали никакой пользы от "Ремдесивира", а также публикации Национального института здоровья США, которые указывают на сокращение на 30% времени госпитализации зараженных. Мы знаем, что "Ремдесивир" антивирусное лекарство, но мы не знаем о его эффективности", - сказала она на брифинге в Женеве.
По словам главного научного сотрудника ВОЗ, тесты "Ремдесивира" должны продолжаться, чтобы определить его вклад в сокращение смертности и другую пользу использования для пациентов с COVID-19.
"Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2 340 долларов.
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