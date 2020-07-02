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Лукашенко заявил о страхе России "потерять" Белоруссию
Минск не собирается отдаляться от Москвы, но требует к себе уважения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:03
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573413401.html
"....все остальное сами заработаем" - а он умеет? Все время своего отдельного существования Белоруссия жила на дотации РФ, до 2019г. Как только прикрыли, так сплошной кипиш у него не прекращается.
135
Он борется за свой карман, в отличие от президента России, который для страны сделал больше всех текущих лидеров вместе взятых.
132
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россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
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60
россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о страхе России "потерять" Белоруссию

19:20 02.07.2020 (обновлено: 21:03 02.07.2020)
9842
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минск не собирается отдаляться от Москвы, но требует к себе уважения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"С Востока нас боятся потерять — и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся, просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески", — приводятся слова Лукашенко на его официальном сайте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Вчера, 19:32
Лукашенко отверг вариант следования сценариям "заграничных кукловодов"
Также Минск выступает против того, чтобы им "понукали" с Запада, отметил белорусский лидер.
По его мнению, сейчас в мире "идет страшная конкурентная борьба и белорусам в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво".
"Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда", — подытожил он.
На прошлой неделе Лукашенко заявил, что российские власти не хотели бы "потерять" Белоруссию ни в экономическом, ни в политическом плане. По мнению посла России в Минске Дмитрия Мезенцева, эти слова свидетельствуют о стремлении белорусов оставаться близкими союзниками Москвы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
24 июня, 12:1575 лет Великой Победы
Александр Лукашенко назвал Москву столицей родины
10818518228192
Обсудить 71
РоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"....все остальное сами заработаем" - а он умеет? Все время своего отдельного существования Белоруссия жила на дотации РФ, до 2019г. Как только прикрыли, так сплошной кипиш у него не прекращается.
2 июля, 19:26
РРоман
118302012
Он борется за свой карман, в отличие от президента России, который для страны сделал больше всех текущих лидеров вместе взятых.
2 июля, 19:42
СКСергей К
102400026
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