Лукашенко заявил о страхе России "потерять" Белоруссию

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минск не собирается отдаляться от Москвы, но требует к себе уважения, заявил президент Белоруссии Минск не собирается отдаляться от Москвы, но требует к себе уважения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

"С Востока нас боятся потерять — и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся, просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески", — приводятся слова Лукашенко на его официальном сайте.

Также Минск выступает против того, чтобы им "понукали" с Запада, отметил белорусский лидер.

По его мнению, сейчас в мире "идет страшная конкурентная борьба и белорусам в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво".

"Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда", — подытожил он.