https://ria.ru/20200702/1573813685.html
Лукашенко заявил о страхе России "потерять" Белоруссию
Минск не собирается отдаляться от Москвы, но требует к себе уважения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:20
2020-07-02T21:03
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Роман
"....все остальное сами заработаем" - а он умеет? Все время своего отдельного существования Белоруссия жила на дотации РФ, до 2019г. Как только прикрыли, так сплошной кипиш у него не прекращается.
135
Сергей К
Он борется за свой карман, в отличие от президента России, который для страны сделал больше всех текущих лидеров вместе взятых.
132
71
россия
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Минск не собирается отдаляться от Москвы, но требует к себе уважения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко
.
"С Востока нас боятся потерять — и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся, просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески", — приводятся слова Лукашенко на его официальном сайте.
Также Минск выступает против того, чтобы им "понукали" с Запада, отметил белорусский лидер.
По его мнению, сейчас в мире "идет страшная конкурентная борьба и белорусам в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво".
"Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда", — подытожил он.
На прошлой неделе Лукашенко заявил, что российские власти не хотели бы "потерять" Белоруссию ни в экономическом, ни в политическом плане. По мнению посла России в Минске Дмитрия Мезенцева, эти слова свидетельствуют о стремлении белорусов оставаться близкими союзниками Москвы.