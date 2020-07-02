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Пашинян поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам
Премьер Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением референдума по поправкам в Конституцию, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:19
2020-07-02T19:19
голосование по поправкам в конституцию
россия
никол пашинян
конституция рф
владимир путин
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никол пашинян, конституция рф, владимир путин, армения, в мире
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости.
Премьер Армении Никол Пашинян
поздравил президента РФ Владимира Путина
с успешным проведением референдума по поправкам в Конституцию, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
"Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ. Это событие, несомненно, имело принципиально важное значение для дальнейшего упрочения российской государственности", - говорится в послании, размещенном на сайте кабмина.
Пашинян выразил уверенность, что изменения в Основном законе страны, одобренные преобладающим большинством российского общества, создают условия, способствующие дальнейшему прогрессу страны и ее социально-экономическому развитию. "Желаю Вам и братскому народу Российской Федерации
мира, процветания и благополучия", - отмечается в послании.
Поправки в конституцию президент вынес на всероссийское голосование, которое прошло с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.