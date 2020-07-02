Пашинян поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

"Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ. Это событие, несомненно, имело принципиально важное значение для дальнейшего упрочения российской государственности", - говорится в послании, размещенном на сайте кабмина.