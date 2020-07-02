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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573813572.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3458
В Греции за последние сутки выявлены 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3458, сообщила в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:18
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3458

19:18 02.07.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 2 июл – РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлены 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3458, сообщила в четверг Национальная организация общественного здравоохранения.
Скончавшихся от коронавируса за последние сутки нет.
Ранее в Греции от COVID-19 умерли 192 человека.
В отделениях интенсивной терапии интубированы восемь человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 118 человек, говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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