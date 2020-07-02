Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573813408.html
Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу
Германии следует с большей осторожностью относиться к России, заявил госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала C-SPAN. По его словам, Соединенные Штаты... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:28
майк помпео
нато
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814591_0:193:2513:1606_1400x0_80_0_0_fbdf0c4bfffab7c3db8b3f0d05fcd4d3.jpg
https://ria.ru/20200617/1573041388.html
https://ria.ru/20200628/1573564644.html
"Русские идут!", крикнул в 1949 году первый министр обороны США Джеймс Форрестол. И выпрыгнул из больничного окна на 16 этаже....Ты бы поберёг себя, Помпи :)
94
Сказали вам "люминий" - значит "люминий"!..
48
33
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814591_0:193:2513:1606_1400x0_80_0_0_fbdf0c4bfffab7c3db8b3f0d05fcd4d3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814591_57:0:2454:1798_1400x0_80_0_0_2e387c74875744bb465dd1ddfb5c0ead.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814591_357:0:2155:1798_1400x0_80_0_0_71b2c4cb4f58f55743e14f9352179357.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, нато, германия, сша, в мире

Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу

19:15 02.07.2020 (обновлено: 21:28 02.07.2020)
14986
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Германии следует с большей осторожностью относиться к России, заявил госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала C-SPAN. По его словам, Соединенные Штаты расценивают Москву как серьезную угрозу.
"Выделение одного процента ВВП на оборону <...> говорит о том, что они не вполне готовы воспринимать Россию так, как это делают США", — сказал он.
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
17 июня, 09:03
Эксперт прокомментировал сокращение американского контингента в Германии
Дипломат также добавил, что Германия должна придерживаться своих финансовых обязательств. В 2014 году страны НАТО договорились ежегодно выделять на оборону по два процента ВВП.
По словам Помпео, президент Дональд Трамп ожидает от Берлина иного отношения к России, чем то, которое демонстрируют немецкие политики.
Кроме того, госсекретарь напомнил, что Вашингтон выступает против проекта "Северный поток — 2", поскольку такая "глубокая энергетическая связь" с Россией <...> даст Путину возможность наносить ущерб Германии или угрожать таким образом".
В июне Трамп объявил о сокращении американского контингента в Германии почти вдвое. Он отметил, что военные тратят там много денег, а Берлин, наоборот, недоплачивает НАТО.
Еще одним камнем преткновения между США и Германией является позиция по "Северному потоку — 2". В конце прошлого года Вашингтон, продвигающий свой сжиженный природный газ в Европу, ввел ограничения против компаний, участвующих в реализации проекта. При этом Германия и Австрия поддерживают строительство газопровода, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива. Также за его прокладку выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
28 июня, 08:00
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
144313634899
Обсудить 33
Майк ПомпеоНАТОГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
"Русские идут!", крикнул в 1949 году первый министр обороны США Джеймс Форрестол. И выпрыгнул из больничного окна на 16 этаже....Ты бы поберёг себя, Помпи :)
2 июля, 19:28
aalnoor1953
59330002
Сказали вам "люминий" - значит "люминий"!..
2 июля, 19:18
Владимир Белогорский
24211002
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о страхе России "потерять" Белоруссию
Побережье острова Итуруп
"Вопрос закрыт": Пушков оценил значение поправок в ситуации с Курилами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчезнет"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Юрий Бездудный
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявления о "сговоре" России с талибами
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появятся новые функции
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону
Президент России Владимир Путин
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 20 городам
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
Путин выступил после публикации итогов голосования по поправкам
Президент Украины Владимир Зеленский
Политический вакуум. Куда уходит популярность Зеленского
Москва
Полгода пандемии: почему Россия борется лучше других
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
Лента новостейМолния