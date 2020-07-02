Венесуэла пересмотрела решение о высылке посла Евросоюза

"Правительство Венесуэлы приняло решение признать недействительным решение, принятое 29 июня 2020 года, согласно которому посол Исабель Бриланте Педроса, глава делегации Европейского союза в Каракасе, была объявлена персоной нон-грата", - говорится в тексте заявления на сайте ЕС.
Как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, договоренность была достигнута по итогам переговоров главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.
"Жозеп Боррель провел переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы. Венесуэла не будет выполнять решение об объявлении посла ЕС персоной нон грата", - написал Стано в Twitter.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава представительства Евросоюза в Венесуэле Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну после решения ЕС усилить санкции против Каракаса. Мадуро дал европейскому послу 72 часа, чтобы покинуть Каракас. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter написал, что ЕС осуждает такое решение и ответит на данное действие в ближайшее время.
Позже в Еврокомиссии сообщили о вызове посла Венесуэлы при ЕС, а также о намерении рассмотреть дальнейшие меры в отношении Каракаса.
Совет ЕС в понедельник расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий. Теперь в списке находятся 36 человек. Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.