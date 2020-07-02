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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200702/1573813362.html
Венесуэла пересмотрела решение о высылке посла Евросоюза
Внешнеполитические ведомства Венесуэлы и Евросоюза опубликовали совместное заявление, в котором признали недействительным решение властей боливарианской... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:33
попытка госпереворота в венесуэле
жозеп боррель
николас мадуро
еврокомиссия
евросоюз
венесуэла
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353
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жозеп боррель, николас мадуро, еврокомиссия, евросоюз, венесуэла, каракас, в мире

Венесуэла пересмотрела решение о высылке посла Евросоюза

19:14 02.07.2020 (обновлено: 19:33 02.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МЕХИКО/БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Внешнеполитические ведомства Венесуэлы и Евросоюза опубликовали совместное заявление, в котором признали недействительным решение властей боливарианской республики выслать посла ЕС Исабель Педросу.
"Правительство Венесуэлы приняло решение признать недействительным решение, принятое 29 июня 2020 года, согласно которому посол Исабель Бриланте Педроса, глава делегации Европейского союза в Каракасе, была объявлена ​​персоной нон-грата", - говорится в тексте заявления на сайте ЕС.
Как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, договоренность была достигнута по итогам переговоров главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.
"Жозеп Боррель провел переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы. Венесуэла не будет выполнять решение об объявлении посла ЕС персоной нон грата", - написал Стано в Twitter.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава представительства Евросоюза в Венесуэле Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну после решения ЕС усилить санкции против Каракаса. Мадуро дал европейскому послу 72 часа, чтобы покинуть Каракас. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter написал, что ЕС осуждает такое решение и ответит на данное действие в ближайшее время.
Позже в Еврокомиссии сообщили о вызове посла Венесуэлы при ЕС, а также о намерении рассмотреть дальнейшие меры в отношении Каракаса.
Совет ЕС в понедельник расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий. Теперь в списке находятся 36 человек. Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЖозеп БоррельНиколас МадуроЕврокомиссияЕвросоюзВенесуэлаКаракасВ мире
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