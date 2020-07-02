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На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:03
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хмельницкий (город), одесская область, херсонская область , украина, в мире

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

19:13 02.07.2020 (обновлено: 20:03 02.07.2020)
1207
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
"Первого июля 2020 года в зенитную ракетную бригаду воздушных сил вооруженных сил Украины (военная часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий... Следователями ГБР был составлен протокол осмотра и изъяты четыре СВЧ прибора (сверхвысокочастотные приборы – ред.) и соответствующая сопровождающая документация. Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов", - говорится в сообщении командования в Facebook.
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В пресс-службе отмечают, что в самом постановлении суда, на основании которого были проведены обыски, не говорится об изъятии, а лишь "об осмотре военной части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов".
Командование отмечает, что такие же следственные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и в Херсонской (в/ч А1836).
"Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны", - добавили в командовании.
В ГБР расследований заявили, что обыски были санкционированы, за время их проведения было изъято семь приборов. При этом три прибора уже вернули в одну из воинских частей, а остальные обещают вернуть в четверг, сообщила пресс-служба ведомства.
"В ходе следственных действий было изъято семь приборов СВЧ. В тот же день следователи ГБР вернули три прибора в одну из воинских частей, еще четыре прибора будут возвращены сегодня. Руководством Государственного бюро расследований инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий работников ГБР", - сообщается на сайте ведомства.
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