На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.

"Первого июля 2020 года в зенитную ракетную бригаду воздушных сил вооруженных сил Украины (военная часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий ... Следователями ГБР был составлен протокол осмотра и изъяты четыре СВЧ прибора (сверхвысокочастотные приборы – ред.) и соответствующая сопровождающая документация. Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов", - говорится в сообщении командования в Facebook

В пресс-службе отмечают, что в самом постановлении суда, на основании которого были проведены обыски, не говорится об изъятии, а лишь "об осмотре военной части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов".

Командование отмечает, что такие же следственные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и в Херсонской (в/ч А1836).

"Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны", - добавили в командовании.

В ГБР расследований заявили, что обыски были санкционированы, за время их проведения было изъято семь приборов. При этом три прибора уже вернули в одну из воинских частей, а остальные обещают вернуть в четверг, сообщила пресс-служба ведомства.