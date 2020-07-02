Эксперт оценил решение суда Лондона в споре по золоту Венесуэлы

Высокий суд Лондона в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании, признал законность президентства оппозиционного лидера Хуана Гуаидо , который незаконно провозгласил себя главой государства. Центробанк Венесуэлы заявил, что опротестует решение суда Лондона.

По словам эксперта, ЦБ Венесуэлы отказали в виду того, что правительство Великобритании не признает правительство Мадуро в качестве легитимной власти. "С точки зрения международного права, это говорит, что они (суд Лондона) далеко зашли. Юридических оснований для непризнания правительства Венесуэлы нет", - отметил Капустин.

"Политика непризнания Мадуро и ограничения всевозможных прав его правительства во внешней сфере является открытым вмешательством во внутренние дела и противоречит всем принципам, прежде всего принципам уважения государственного суверенитета. Они у народа отбирают это право и сами хотят решать, кто должен быть. Это на уровне такого колониального подхода", - констатировал юрист.

Он обратил внимание на то, что английские и американские суды по всем внешнеполитическим вопросам консультируются с исполнительной властью.

"Что касается решения суда, то надо понимать, что суды, особенно в странах англо-саксонской системы, когда возникает вопрос о компетенции рассмотрения иска представителя правительства (а Центробанк Венесуэлы – это один из государственных органов ныне действующего правительства и президента), обращаются к исполнительной власти, прерогатива которой – вопрос признания-непризнания. Наверняка в данном случае было обращение в Форин-офис , который им сказал, что правительство Венесуэлы во главе с Мадуро не признается, а ЦБ подчиняется этому правительству, поэтому в иске нужно отказать", - пояснил эксперт. Соответственно, суд Лондона с этим согласился.

"Поэтому решение суда было легко предсказуемым в этом смысле", - сказал он. По мнению Капустина, история с венесуэльским слитками золота в Англии будет долгой. "Это такая сложная история, которая может закончиться тогда, когда политический кризис в Венесуэле может быть преодолен. Надо использовать политические, дипломатические и иные способы с тем, чтобы побудить западные государства эту политику изменить. Пока золотые слитки не тронут, они будут там, где сейчас хранятся, пока не будет решения суда", - добавил собеседник агентства.

В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон , оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.

Также в СМИ появилась информация о том, что Гуаидо обратился к Терезе Мэй , в то время находящейся на посту премьера Великобритании, с просьбой не возвращать правительству президента Мадуро золотые слитки.