Политологи объяснили слова Путина о становлении политической системы

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Высказывание президента РФ Высказывание президента РФ Владимира Путина о становлении политической системы России подчеркивает будущие изменения роли парламента и трансформацию партийной системы после внесения поправок в конституцию, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Путин заявил в четверг, что после крушения СССР прошло совсем немного времени, современная Россия еще находится в стадии становления, в том числе ее политическая система.

Доцент философского факультета МГУ им. Ломоносова, политолог Борис Межуев допускает, что под "становлением политической системы" президент мог иметь в виду утверждение горизонтали власти и двухпартийность. Так споры, которые ведутся внутри власти и экспертного сообщества, по его словам, обрели бы политическую проекцию и велись бы посредством не "аппаратных войн", а идейно-политической борьбы и открытого публичного политического процесса.

По его словам, в таком случае речь бы шла о "многопартийности или по крайне мере двухпартийности, возникновении нескольких системных партий, поддерживающих нынешнюю систему, но тем не менее расходящихся, условно говоря, в своих представлениях о правильной экономической политике". "Потому что экспертная поляна уже бурлит спорами, а все-таки партийная жизнь не очень отражает эти реальные экспертные расхождения в вопросах об экономической политике", - сказал Межуев.

По мнению политолога Александра Конькова , фраза Путина о становлении политической системы также касается разработки законов, способствующих реализации поправок к Конституции РФ, которая, по его словам, правилась отчасти и для того, чтобы зафиксировать формировавшиеся в стране в последние десятилетия ценности. Поэтому теперь, уточняет эксперт, стабильность превращается "из политического жаргона в конституционную ценность", а предложенные меры будут внедрять ее в "плотную ткань" российского государства и общества.

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов также убежден, что социальные и ценностные изменения конституции во многом фиксируют уже сложившиеся отношения, однако грядущие политические изменения станут для россиян "новой реальностью".

"В этой новой реальности - новые полномочия президента, Государственной думы по формированию правительства. Все эти формально зафиксированные изменения сейчас начнут реально работать и реально менять политическую систему. Скорее всего, они затронут и партийную систему. Так что, когда Путин говорит, что политическая система России только формируется, что она еще молодая, он как раз имеет в виду, что после конституционных изменений нас ждут довольно серьезные перемены вот на этих направлениях – в определении роли парламента, в трансформации партийной системы", - сказал Слатинов.

Коньков также напомнил, что изменения предполагают не только возрастающую роль парламента, но и совершенствование судебной системы и прозрачности назначения судей.