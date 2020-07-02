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Политологи объяснили слова Путина о становлении политической системы
Высказывание президента РФ Владимира Путина о становлении политической системы России подчеркивает будущие изменения роли парламента и трансформацию партийной... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:04
владимир слатинов
совет федерации рф
владимир путин
ссср
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир слатинов, совет федерации рф, владимир путин, ссср, политика

Политологи объяснили слова Путина о становлении политической системы

19:04 02.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Высказывание президента РФ Владимира Путина о становлении политической системы России подчеркивает будущие изменения роли парламента и трансформацию партийной системы после внесения поправок в конституцию, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Путин заявил в четверг, что после крушения СССР прошло совсем немного времени, современная Россия еще находится в стадии становления, в том числе ее политическая система.
Доцент философского факультета МГУ им. Ломоносова, политолог Борис Межуев допускает, что под "становлением политической системы" президент мог иметь в виду утверждение горизонтали власти и двухпартийность. Так споры, которые ведутся внутри власти и экспертного сообщества, по его словам, обрели бы политическую проекцию и велись бы посредством не "аппаратных войн", а идейно-политической борьбы и открытого публичного политического процесса.
По его словам, в таком случае речь бы шла о "многопартийности или по крайне мере двухпартийности, возникновении нескольких системных партий, поддерживающих нынешнюю систему, но тем не менее расходящихся, условно говоря, в своих представлениях о правильной экономической политике". "Потому что экспертная поляна уже бурлит спорами, а все-таки партийная жизнь не очень отражает эти реальные экспертные расхождения в вопросах об экономической политике", - сказал Межуев.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 15:00Голосование по поправкам в Конституцию
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По мнению политолога Александра Конькова, фраза Путина о становлении политической системы также касается разработки законов, способствующих реализации поправок к Конституции РФ, которая, по его словам, правилась отчасти и для того, чтобы зафиксировать формировавшиеся в стране в последние десятилетия ценности. Поэтому теперь, уточняет эксперт, стабильность превращается "из политического жаргона в конституционную ценность", а предложенные меры будут внедрять ее в "плотную ткань" российского государства и общества.
Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов также убежден, что социальные и ценностные изменения конституции во многом фиксируют уже сложившиеся отношения, однако грядущие политические изменения станут для россиян "новой реальностью".
"В этой новой реальности - новые полномочия президента, Государственной думы по формированию правительства. Все эти формально зафиксированные изменения сейчас начнут реально работать и реально менять политическую систему. Скорее всего, они затронут и партийную систему. Так что, когда Путин говорит, что политическая система России только формируется, что она еще молодая, он как раз имеет в виду, что после конституционных изменений нас ждут довольно серьезные перемены вот на этих направлениях – в определении роли парламента, в трансформации партийной системы", - сказал Слатинов.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 15:02Голосование по поправкам в Конституцию
Путин оценил итоги голосования по поправкам к Конституции
Коньков также напомнил, что изменения предполагают не только возрастающую роль парламента, но и совершенствование судебной системы и прозрачности назначения судей.
"Президент именно об этом говорит, когда мы слышим об изменении в политической системе: речь идет о возрастающей роли Совета Федерации, Государственной думы в формировании правительства и судебной системы, совершенствование контроля прозрачности назначения судей, поэтому все те пункты, о которых в последние месяцы говорили в контексте принятия поправок, они, конечно, требуют сейчас достаточно активной нормотворческой политической работы страны", - заключил эксперт.
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