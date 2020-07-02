Сенатор прокомментировал реакцию США на поправки к Конституции

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Роль президента Роль президента Владимира Путина в обеспечении безопасности и суверенитета России является ключевой, поэтому Запад будет делать все, чтобы нейтрализовать значимость решений российского лидера, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев

США обеспокоены по поводу голосования по конституционным поправкам в России, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Путина оставаться президентом до 2036 года, заявили РИА Новости в четверг в госдепартаменте.

"В основных доктринальных документах Соединенных Штатов Америки Россия прямо называется противником, в отличие от нас, зачастую несмотря ни на что называющих США партнерами. Против России развернута полномасштабная прокси-война. Задействован целый спектр направлений, - политическое, экономическое, дипломатическое и другие", - сказал сенатор.

По его словам, что "роль президента Путина в обеспечении безопасности и суверенитета России является ключевой", поэтому "США и коллективный Запад будут делать все возможное и невозможное, чтобы нейтрализовать роль Путина".

"Он - их главная цель, потому что он - стержень всего", - подчеркнул Кондратьев.

С инициативой внести поправки в конституцию выступил Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.