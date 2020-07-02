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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573813001.html
Сенатор прокомментировал реакцию США на поправки к Конституции
Роль президента Владимира Путина в обеспечении безопасности и суверенитета России является ключевой, поэтому Запад будет делать все, чтобы нейтрализовать... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:01
голосование по поправкам в конституцию
алексей кондратьев
конституция рф
владимир путин
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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алексей кондратьев, конституция рф, владимир путин, сша, в мире

Сенатор прокомментировал реакцию США на поправки к Конституции

19:01 02.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Роль президента Владимира Путина в обеспечении безопасности и суверенитета России является ключевой, поэтому Запад будет делать все, чтобы нейтрализовать значимость решений российского лидера, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
США обеспокоены по поводу голосования по конституционным поправкам в России, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Путина оставаться президентом до 2036 года, заявили РИА Новости в четверг в госдепартаменте.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
Вчера, 18:36Голосование по поправкам в Конституцию
В комитете Госдумы прокомментировали заявление США о поправках
"В основных доктринальных документах Соединенных Штатов Америки Россия прямо называется противником, в отличие от нас, зачастую несмотря ни на что называющих США партнерами. Против России развернута полномасштабная прокси-война. Задействован целый спектр направлений, - политическое, экономическое, дипломатическое и другие", - сказал сенатор.
По его словам, что "роль президента Путина в обеспечении безопасности и суверенитета России является ключевой", поэтому "США и коллективный Запад будут делать все возможное и невозможное, чтобы нейтрализовать роль Путина".
"Он - их главная цель, потому что он - стержень всего", - подчеркнул Кондратьев.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 17:47Голосование по поправкам в Конституцию
Слуцкий прокомментировал заявления США по итогам голосования
С инициативой внести поправки в конституцию выступил Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Поправки в конституцию президент вынес на всероссийское голосование, которое прошло с 25 по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
Спасская башня Кремля
Вчера, 17:18Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле назвали итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом
81720116
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Голосование по поправкам в КонституциюАлексей КондратьевКонституция РФВладимир ПутинСШАВ мире
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