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Меркель ответила на вопрос об участии в саммите G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает участие в предстоящем саммите G7 в США своей обязанностью, и дала понять, что не откажется от него, несмотря на... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:01
g7
дональд трамп
еврокомиссия
большая двадцатка
ангела меркель
германия
сша
берлин (город)
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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g7, дональд трамп, еврокомиссия, большая двадцатка, ангела меркель, германия, сша, берлин (город), в мире

Меркель ответила на вопрос об участии в саммите G7

19:01 02.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает участие в предстоящем саммите G7 в США своей обязанностью, и дала понять, что не откажется от него, несмотря на публикации СМИ об оскорблениях в ее адрес со стороны американского президента Дональда Трампа.
"Речь идет о том, что мы всегда, где есть такая возможность, должны работать совместно, форматы как G7 и G20 хорошо подходят для этого, даже когда есть расхождения во мнения. Тот, кто выступает за мультилатерализм, - а я это делаю - тот обязан вносить свой вклад", - заявила она на пресс-конференции в формате видеосвязи с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен.
Так Меркель ответила на вопрос о том, не пропало ли у нее желание ехать на саммит G7 в США из-за публикаций СМИ про оскорбления в ее адрес со стороны Трампа в ходе телефонных бесед. Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США в ходе засекреченных телефонных переговоров называл Меркель "глупой" и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России. Неназванный немецкий чиновник подтвердил, как отмечается, что звонки были "настолько необычайны", что в Берлине приняли специальные меры, чтобы сохранить содержание бесед в тайне. Чиновник, на которого ссылается телеканал, назвал поведение Трампа "очень агрессивным", отметив, что по этой причине круг людей, участвующих в мониторинге звонков Меркель, сократился.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
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G7Дональд ТрампЕврокомиссияБольшая двадцаткаАнгела МеркельГерманияСШАБерлин (город)В мире
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