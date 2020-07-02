Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573812792.html
Проекты "России сегодня" стали финалистами IPRA Golden World Awards
Проекты МИА "Россия сегодня" "Музей исчезнувших картин" и SputnikPro стали финалистами крупнейшей международной премии в области связей с общественностью IPRA... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:58
миа "россия сегодня"
новости агентства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155257/98/1552579842_0:147:3072:1875_1400x0_80_0_0_c48af9e3af0517c83f2c3560a23669de.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155257/98/1552579842_0:147:3072:1875_1400x0_80_0_0_c48af9e3af0517c83f2c3560a23669de.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155257/98/1552579842_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_abc8d5f72d13371b11f146ba5cfef4df.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155257/98/1552579842_210:0:2258:2048_1400x0_80_0_0_8c3d7863bb32ed10035c427468f1e137.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
миа "россия сегодня", новости агентства

Проекты "России сегодня" стали финалистами IPRA Golden World Awards

18:58 02.07.2020
67
© РИА Новости / Игорь РуссакЛоготип МИА "Россия сегодня"
Логотип МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Игорь Руссак
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Проекты МИА "Россия сегодня" "Музей исчезнувших картин" и SputnikPro стали финалистами крупнейшей международной премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 2020.
Победители конкурса будут объявлены позднее в июле, но из-за пандемии коронавируса церемония вручения наград в этом году не состоится.
"Музей исчезнувших картин" — уникальный проект в формате виртуальной реальности, позволяющий увидеть 17 прежде утраченных, но восстановленных в VR образцов русского искусства. Доступен на платформе иммерсивной журналистики – мобильном приложении РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android, в котором собраны VR- и AR-истории различной тематики. МИА "Россия сегодня" – единственное в стране информационное агентство, регулярно выпускающее VR-проекты.
SputnikPro – просветительский проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Премия IPRA Golden World Awards (GWA) присуждается одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе самого авторитетного профессионального объединения в сфере PR IPRA ежегодно награждает лучшие коммуникационные проекты по всему миру, оценивая сложность, креатив и уникальность.
© РИА НовостиПроекты "России сегодня" стали финалистами премии IPRA Golden World Awards
Проекты России сегодня стали финалистами премии IPRA Golden World Awards
© РИА Новости
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
000000
Обсудить 0
МИА "Россия сегодня"Новости агентства
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите по сирийскому урегулировани в астанинском формате
Путин отметил интернет-проект, реализуемый при участии РИА Новости
Посетительница фотографирует на мобильный телефон одну из фотографий на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Конкурс имени Стенина открыл голосование для интернет-пользователей
Виды Черногории
В Черногории ввели штрафы от 100 евро за отсутствие маски
Демонстрация образца конверта с контрольными материалами во время пробной сдачи Единого государственного экзамена
Тамбовский губернатор высоко оценил готовность школ региона к ЕГЭ
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
ВТБ сообщил о проблемах с доступом к мобильному банку
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Кубань за пять лет увеличила производство сельхозпродукции на 25%
ЛЭП. Архивное фото
Реконструкция электроподстанции "Гольяново" завершится до конца года
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Открытие Ржевского мемориала: "Мы за Родину пали, но она – спасена…"
Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве
В Москве стартовала фотовыставка о предприятиях-героях периода пандемии
Лиса
В Ярославской области поймали напавшую на людей лису
Юрий Бездудный
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Президент США Дональд Трамп
Трамп поздравил Boeing с преодолением кризиса вокруг 737 МАХ
Город Вологда
Нацпроекты на Вологодчине будут профинансированы без сокращений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
Лента новостейМолния