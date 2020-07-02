Проекты "России сегодня" стали финалистами IPRA Golden World Awards

Победители конкурса будут объявлены позднее в июле, но из-за пандемии коронавируса церемония вручения наград в этом году не состоится.

Премия IPRA Golden World Awards (GWA) присуждается одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе самого авторитетного профессионального объединения в сфере PR IPRA ежегодно награждает лучшие коммуникационные проекты по всему миру, оценивая сложность, креатив и уникальность.