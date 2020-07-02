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Мэр поздравил Новосибирск с получением звания Город трудовой доблести
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравили горожан с присвоением административному центру региона почетного РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:56
андрей травников
анатолий локоть
владимир путин
новосибирск
новосибирская область
общество
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андрей травников, анатолий локоть, владимир путин, новосибирск, новосибирская область, общество

Мэр поздравил Новосибирск с получением звания Город трудовой доблести

18:56 02.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМэр Новосибирска Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравили горожан с присвоением административному центру региона почетного звания Город трудовой доблести.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести", отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. Звание присвоят Омску, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Челябинску, Самаре, Перми, Нижнему Тагилу, Саратову, Казани, Новосибирску, Ярославлю, Магнитогорску, Ижевску, Уфе, Томску, Ульяновску, Иваново, Новокузнецку, Иркутску, Боровичам.
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"Я поздравляю всех нас с приятным известием: Новосибирску присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Новосибирск, безусловно, заслуживает этого. В годы войны наш город трудился, ковал оружие победы и развивался. Стремился в будущее, как сейчас мы говорим. Новосибирск бережно хранил бесценные культурные богатства России. И создавал новые ценности – такие, как наш знаменитый Театр оперы и балета – ровесник Победы", - привела слова губернатора его пресс-служба.
Травников отметил, что новосибирцы заслужили это решение, потому что в нынешнем году "очень хотели этого". Он также поблагодарил всех новосибирцев, кто поставил свои подписи за присвоение городу звания.
"Наш город заслужил это признание! В годы войны в Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреждений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, техникой, амуницией и многим другим. Они внесли огромный вклад в победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества", - сказал в свою очередь мэр Анатолий Локоть. Он отметил, что это стало достойным подарком ветеранам, труженикам тыла и их потомкам в год 75-летия Великой Победы.
С 25 июня по 1 июля в Новосибирской области проходил сбор подписей за присвоение областной столице почетного звания РФ. Всего было собрано более 500 тысяч голосов новосибирцев.
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Андрей ТравниковАнатолий ЛокотьВладимир ПутинНовосибирскНовосибирская областьОбщество
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