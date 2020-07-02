Мэр поздравил Новосибирск с получением звания Город трудовой доблести

"Наш город заслужил это признание! В годы войны в Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреждений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, техникой, амуницией и многим другим. Они внесли огромный вклад в победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества", - сказал в свою очередь мэр Анатолий Локоть. Он отметил, что это стало достойным подарком ветеранам, труженикам тыла и их потомкам в год 75-летия Великой Победы.