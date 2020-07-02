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Помпео прокомментировал высылку посла Евросоюза из Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что высылка посла ЕС из Венесуэлы лишь приведет к изоляции страны. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:55
жозеп боррель
майк помпео
николас мадуро
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венесуэла
каракас
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жозеп боррель, майк помпео, николас мадуро, еврокомиссия, евросоюз, венесуэла, каракас, сша, в мире

Помпео прокомментировал высылку посла Евросоюза из Венесуэлы

18:55 02.07.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что высылка посла ЕС из Венесуэлы лишь приведет к изоляции страны.
"Высылка посла ЕС лишь еще больше изолирует Венесуэлу от свободных и демократических стран", - написал Помпео в Twitter.
Он также поддержал новые санкции ЕС против Венесуэлы.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава представительства Евросоюза в Венесуэле Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну после решения ЕС усилить санкции против Каракаса. Мадуро дал европейскому послу 72 часа, чтобы покинуть Каракас. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter написал, что ЕС осуждает такое решение и ответит на данное действие в ближайшее время.
Позже в Еврокомиссии сообщили о вызове посла Венесуэлы при ЕС, а также о намерении рассмотреть дальнейшие меры в отношении Каракаса.
Совет ЕС в понедельник расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий. Теперь в списке находятся 36 человек. Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.
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Жозеп БоррельМайк ПомпеоНиколас МадуроЕврокомиссияЕвросоюзВенесуэлаКаракасСШАВ мире
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