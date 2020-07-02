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Швейцария одобрила "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19
Швейцария одобрила всеобщее использование ремдесивира в качестве эффективного препарата для лечения пациентов с COVID-19, говорится в заявлении института... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:53
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, швейцария, сша, общество

Швейцария одобрила "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19

18:53 02.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария одобрила всеобщее использование ремдесивира в качестве эффективного препарата для лечения пациентов с COVID-19, говорится в заявлении института Swissmedic, который отвечает за терапевтические средства на швейцарском рынке.
Ремдесивир является терапевтическим лекарством, которое использовалось против Эболы. Препарат принимал участие в Тестах солидарности, организованных ВОЗ, и в начале мая эксперты организации отмечали хорошие перспективы его применения против нового коронавируса.
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Теперь препараты с действующим веществом ремдесивир, которые распространяются под торговой маркой Veklury, могут использоваться без специального разрешения в швейцарских больницах для лечения пациентов с COVID-19. При этом будут тщательно отслеживаться все возможные побочные эффекты от лекарства.
Как отмечается, свое решение эксперты Swissmedic приняли на основе данных доклинических и клинических исследований. В частности, клинического исследования, проведенного в США, которое показало положительное соотношение пользы и риска у пациентов с COVID-19, страдающих пневмонией и нуждающихся в дополнительном кислороде. Длительность болезни сократилась почти у трети испытуемых.
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В Тестах солидарности ВОЗ, начатых в марте, в настоящее время участвуют свыше 400 больниц в 35 странах мира. Тесты рассматривают четыре основных терапевтических лекарства и смеси лекарств, которые могут быть эффективны против COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗШвейцарияСШАОбщество
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