Швейцария одобрила "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19

Ремдесивир является терапевтическим лекарством, которое использовалось против Эболы. Препарат принимал участие в Тестах солидарности, организованных ВОЗ, и в начале мая эксперты организации отмечали хорошие перспективы его применения против нового коронавируса.
Теперь препараты с действующим веществом ремдесивир, которые распространяются под торговой маркой Veklury, могут использоваться без специального разрешения в швейцарских больницах для лечения пациентов с COVID-19. При этом будут тщательно отслеживаться все возможные побочные эффекты от лекарства.
Как отмечается, свое решение эксперты Swissmedic приняли на основе данных доклинических и клинических исследований. В частности, клинического исследования, проведенного в США, которое показало положительное соотношение пользы и риска у пациентов с COVID-19, страдающих пневмонией и нуждающихся в дополнительном кислороде. Длительность болезни сократилась почти у трети испытуемых.
В Тестах солидарности ВОЗ, начатых в марте, в настоящее время участвуют свыше 400 больниц в 35 странах мира. Тесты рассматривают четыре основных терапевтических лекарства и смеси лекарств, которые могут быть эффективны против COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.