Швейцария одобрила "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19

Теперь препараты с действующим веществом ремдесивир, которые распространяются под торговой маркой Veklury, могут использоваться без специального разрешения в швейцарских больницах для лечения пациентов с COVID-19. При этом будут тщательно отслеживаться все возможные побочные эффекты от лекарства.